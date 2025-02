हाथ-पैर में हो गई है बहुत ज्यादा टैनिंग? ऐसे करें घर पर पैडी और मैनीक्योर

Manicure & pedicure tips at home : जैसे आप चेहरे की देखभाल करते हैं, वैसे ही हाथ पैर का भी ख्याल रखना जरूरी है. क्योंकि ये भी आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं.आज हम यहां पर आपको हाथ-पैर की साफ-सफाई कैसे (how to clean feet and hands) घर पर करें, इसके तरीके (home remedy) बताने जा रहे हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं घर पर पेडी और मेनी (hath pair ke safai karne ka asan tarika) करने के तरीके क्या हैं.

कैसे घर पर करें मेनीक्योर और पेडीक्योर -How to do pedicure and manicure at home

नींबू के रस में चीनी मिलाकर आप अपने हाथ पैर की सफाई कर सकते हैं. इससे टैनिंग कम होगी और स्किन चमकदार होगी. साथ ही, दही में हल्दी मिलाकर भी आप हाथ और पैर की टैनिंग को कम कर सकते हैं. इससे त्वचा को भरपूर पोषण मिलता है जिससे चमकदार नजर आने लगते हैं.

वहीं, बेसन और दूध का मिक्सचर भी आपके हाथ और पैर की टैनिंग को कम करेगा. इससे त्वचा को भरपूर पोषण मिलेगा और स्किन भी साफ और चमकदार नजर आएगी. यह भी कारगर नुस्खा है.

कैसे करें घर पर पेडी - How to do pedicure

इसके लिए सबसे पहले आप पैरों को गरम पानी में भिगो दीजिए और साफ करें. अब आप पैर और हाथ के नाखून को काटें और फाइल करिए. अब आप पैरों को अच्छे से स्क्रब करिए फिर गरम पानी से वॉश कर लीजिए. इसके बाद आप पैरों में मॉइश्चराइजर लगाइए और फिर उन्हें ढक लीजिए.

कैसे करें घर पर मैनी - How to do menicure

आप सबसे पहले हाथों को गरम पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर रख लीजिए, फिर उनके नाखूनों को अच्छे से फाइल करिए. अब आप अपने हाथों को अच्छे से मॉइश्चराइज कर लीजिए, फिर उन्हें ढकें.

इन तरीकों से आप अपने हाथ और पैर की अच्छे से सफाई करके फिर से अपने पैरों और हाथों को चमका सकते हैं. इससे हाथ और पैर आकर्षक नजर आ सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.