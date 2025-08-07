विज्ञापन

बॉलीवुड एक्‍टर Ajay Devgn और Kajol के घर में रहना चाहते हैं, तो बस एक रात के देने होंगे इतने हजार, Video में देखें अंदर का नजारा

Step inside Ajay Devgn and Kajol's Goa villa: जो लोग शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और प्राइवेट वेकेशन चाहते हैं, वो इसे बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं अंदर से ये विला कैसा दिखता है और इसमें ठहरने के लिए आपको कितना किराया देना होगा.

क्या है इस विला में खास?

Step inside Ajay Devgn and Kajol's Goa villa: क्या आप भी गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं और वहां रुकने के लिए किसी लग्जरी और बेहद खूबसूरत ठिकाने की तलाश में हैं? अगर हां, तो आप बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और काजोल के विला में ठहर सकते हैं. दरअसल, मापसा, नॉर्थ गोवा में बी टाउन के स्टार का विला (Villa Eterna) है, जो आम लोगों के लिए भी बुकिंग के लिए उपलब्ध है. खासकर जो लोग शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और प्राइवेट वेकेशन चाहते हैं, वो इसे बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं अंदर से ये विला कैसा दिखता है और इसमें ठहरने के लिए आपको कितना किराया देना होगा. 

अजय देवगन और काजोल का ये विला पुर्तगाली आर्किटेक्चर और मॉडर्न लक्जरी का बेहतरीन मेल है. इसमें 5 बड़े-बड़े बेडरूम हैं और हर रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है. कुल 12 मेहमान आराम से यहां रुक सकते हैं. विला का मास्टर बेडरूम एक प्राइवेट गार्डन की तरफ खुलता है, जो इसे और भी खास बना देता है.

इसके अलावा यहां एक खूबसूरत प्राइवेट स्विमिंग पूल, गजीबो, जकूजी, खुला लिविंग और डाइनिंग एरिया, वॉक-इन शॉवर्स, एंटरटेनमेंट सिस्टम, योगा डेक, आउटडोर डाइनिंग और बारबेक्यू, बड़ा लॉन्ज एरिया और इवेंट्स के लिए स्पेशल स्पेस भी मिलने वाला है. यानी Villa Eterna में हर तरह की लग्जरी सुविधा है. साथ ही विला नॉर्थ गोवा के बीचेज और लोकल मार्केट्स के भी काफी नजदीक है. 

कितना है एक रात का किराया?

इस आलीशान विला को आप 79,650 रुपये प्रति रात में बुक कर सकते हैं. इसमें टैक्स और अन्य चार्ज भी शामिल हैं. विला की बुकिंग  amastaysandtrails.com वेबसाइट से की जा सकती है.

यहां देखें वीडियो-

पूरी स्टोरी पढ़ें

