Hand Gesture Benefits: आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल (Bad Lifestyle) बहुत ही खराब हो चुका है. जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं होने लगी हैं. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है. तभी आपका शरीर स्वस्थ रह पाता है. कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए योग या एक्सरसाइज (Benefits Of Exercise) करते हैं. अगर आपके पास योग या एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, तो आप कुछ हस्त मुद्राएं (Hand Gesture) कर सकते हैं जो आपके शरीर को रिलैक्स रखने में मदद करेंगी साथ ही आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखते हैं. इन हस्त मुद्राओं के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा. आइए आपको इन सबसे शक्तिशाली हस्त मुद्राओं के बारे में बताते हैं.

हस्‍त मुद्रा के फायदे | hast mudra ke fayde

जागरण मुद्रा

इस मुद्रा में ज्ञानोदय की शक्ति होती है. साथ ही ये आध्यात्मिक चेतना और जागरूकता को भी गहराई से जागृत करती है. ये मुद्रा आपको डर पर काबू पाने में मदद करती है साथ ही शरीर को रिलैक्स करने में मदद करती है.

ज्ञान मुद्रा

जब आपका तंत्रिका तंत्र शांत हो जाएगा तो आप इंद्रियां पर अपने आप ही कंट्रोल रख पाएंगे. ये आपकी आंतरिक जागरूकता को विकसित करने में मदद करती है. इससे आपका औरा भी लोगों को काफी प्रभावित करता है.

प्रकाश या आलोक मुद्रा

नशे की लत को दूर करने में ये मुद्रा काफी मदद करती है. ये आपके नशे के विचारों को धीमा कर देता है. साथ ही आपकी याद रखने की शक्ति को बेहतर बनाता है. इस मुद्रा से आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है.

अटूट विश्वास मुद्रा

अगर आपमें आत्मविश्वास की कमी हो रही है तो ये हस्त मुद्रा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है. इससे आपको आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है साथ ही आप आगे चलकर सही फैसले भी ले सकते हैं.

काली मुद्रा

अगर आपका दिन बहुत मुश्किल जा रहा है तो ये मुद्रा आपको कठिन दिन से निपटने में मदद करती है. साथ ही अगर आपको हैवी फील हो रहा है तो उस बोझ से भी छुटकारा दिलाती है.