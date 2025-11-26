ग्लोइंग स्किन के लिए 7 दिन 7 जूस क्या है? फेस के लिए सबसे अच्छा जूस कौन सा है? बस पी लें ये वाले Juice

Most Powerful Juice: दिनभर की दौड़ धूप के बाद जब थकान और सुस्ती घेर लेती है. तब लगता है कि कोई ऐसा मैजिक पोशन मिल जाए जो पहले घूंट से ही ताकत देना शुरू कर दे. ऐसे में जूस से बेहतर और क्या ऑप्शन्स हो सकते हैं. फलों और सब्जियों (Best Juice For Health) से बने जूस न केवल टेस्टी होते हैं. बल्कि इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे जूस के बारे में जिन्हें सबसे हेल्दी और ताकतवर (Sabse Zyada Nutrition Dene Wala Juice Kaun Sa Hai) जूस भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा. जो आपको नेचुरली एनर्जेटिक बनाते हैं और इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं.

ग्लोइंग स्किन के लिए 7 दिन 7 जूस क्या है?

चमकती त्वचा, पतले होने और बेहतर पाचन के ल‍िए आप ये सात चीजें पीस कर पी ले. एक संतरे का रस, दो गाजर , एक सेब, दो लाल शिमला मिर्च , चार इंच अदरक, डेढ़ चम्‍मच नींबू का रस इन सबको पीस कर कर छान लें और हर सुबह ताजा पीएं.



ये हैं सबसे ताकतवर जूस (Healthy Juice For Natural Energy)

1. अनार का जूस

अनार का जूस एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है. ये दिल को हेल्दी रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स स्किन को निखारते हैं और एजिंग के लक्षणों को कम करते हैं. रोज़ाना एक गिलास अनार का रस पीना शरीर में नई एनर्जी भर देता है.

2. संतरे का जूस

विटामिन C से भरपूर संतरे का जूस सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव में मदद करता है. ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और थकान दूर करता है. सुबह के नाश्ते में एक गिलास ताज़ा संतरे का रस आपको पूरे दिन एक्टिव रख सकता है.

3. आंवले का जूस

आंवला विटामिन C का सबसे शक्तिशाली सोर्स माना जाता है. इसका जूस शरीर की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है और इंफेक्शन से बचाव करता है. ये लीवर को हेल्दी रखता है. बालों को झड़ने से रोकता है और स्किन में चमक लाता है. रोज़ाना सुबह खाली पेट एक गिलास आंवले का जूस पीना शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है.

4. चुकंदर का जूस

चुकंदर का जूस शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जाना जाता है. इसमें मौजूद नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और मसल्स को ताकत देते हैं. जिम जाने वालों या एथलीट्स के लिए ये एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है.

5. एलोवेरा जूस

एलोवेरा जूस डाइजेशन को मजबूत बनाता है और शरीर से हार्मफुल पदार्थों को बाहर निकालता है. ये स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. अगर इसे सुबह खाली पेट लिया जाए. तो ये दिनभर एनर्जी और फ्रेशनेस बनाए रखता है.

6. नींबू का जूस

नींबू का रस विटामिन C का सस्ता और प्रभावी सोर्स है. ये शरीर को डिटॉक्स करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और वजन घटाने में मदद करता है. गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना सबसे सरल हेल्दी ड्रिंक है.