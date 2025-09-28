Happy Navratri 2025 Messages: मां दुर्गा से जुड़े 9 संदेश, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भेजकर दें बधाई, 8वां मैसेज भेजा तो हर मनोकामना होगी पूरी

Navratri 2025 Wishes in Hindi: भक्‍तों 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. इन 9 दिनों में मां दूर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा पूरे भक्‍त‍ि भाव की जाती है. इस पावन अवसर को देश में बड़े ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है. भक्‍त नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं. चारों ओर भक्त मां दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. कहा जाता है कि इन नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा अपनों भक्तिों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आती है. सच तो ये है क‍ि पूरा भारत भक्‍त‍िमय हो चला. मंदिरों में हर दिन माता के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. रात में जागरण हो रहे हैं. कुछ घरों में श्रद्धालु मां दुर्गा के लिए उपवास भी रख रहे हैं. कोई 2 दिन का जोड़ा तो कोई पूरे 9 दिनों के व्रत रख रहे हैं. इसके साथ ही मंदिरों में रोज सुबह उठकर भक्त माता की मूर्ति के सामने घी के दिए जला रहे हैं और आखिरी दिन घरों में छोटी बच्चियों को कंजक खिलाया भी जाएगा.

अब जब इस पूरे 9 दिनों की नवरात्रि में हर तरफ दुर्गा माता व‍िराजमान हैं. इस मौके पर आप भी एक-दूसरे को इस पर्व की बधाई दें. नवरात्रि के सबसे खास 9 मैसेज या यूं कहे क‍ि मां के संदेश आपको यहां दिए जा रहे हैं और साथ में फोटो भी दी जा रही है. यानी मैसेज और इसके साथ तस्वीर भी, जिसे आप WhatsApp, Facebook और X (Formerly Twitter) पर भेज सकते हैं.

नव‍रात्र‍ि के अवसर पर भेजें भक्‍तों ये भक्‍त‍िमय संदेश

सारा जहां है जिसकी शरण में

नमन है उस मां के चरण में

हम है उस मां के चरणों की धूल

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल

शुभ नवरात्रि

जगत पालनहार है मां

मुक्ति का धाम है मां

हमारी भक्ति का आधार है मां

सबकी रक्षा की अवतार है मां

शुभ नवरात्रि

देवी मां के कदम आपके घर में आएं

आप खुशी से नहाएं

परेशानियां आपसे आंखें चुराएं

नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं

शुभ नवरात्रि

जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी

कोई भी आरजू ना रहे अधूरी

करते हैं हाथ जोड़कर मां दुर्गा से बिनती

की आपकी हर मनोकामना हो पूरी

शुभ नवरात्रि

मां दुर्गा आई आपके द्वार

करके आई माता 16 श्रृंगार

आपके जीवन में न आए कभी हार

हमेशा रहे सुखी आपका ये परिवार

शुभ नवरात्रि

हर पल खुशी कदम चूमे

नवरात्रि में हम सब मिलकर झूमे

हो न कभी आपका दुख से सामना

यही है आपको नवरात्रि की शुभकामना

शुभ नवरात्रि

चारों ओर है छाया अंधेरा

कर दे मां रोशन जीवन मेरा

तुझ बिन कौन यहां है मेरा

तू जो आए सामने हो जाए सवेरा

शुभ नवरात्रि

हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई

होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई

शुभ नवरात्रि

जगत पालन हार है मां

मुक्ति का धाम है मां

हमारी भक्ति का आधार है मां

हम सब की रक्षा की अवतार है मां

शुभ नवरात्रि