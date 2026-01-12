विज्ञापन

Happy Lohri 2026: सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो...यहां से चुनकर अपनों को भेजें लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Lohri 2026 Wishes in Hindi: यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं, आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर खास अंदाज में लोहड़ी 2026 की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Lohri 2026 Wishes in Hindi: हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है. इस साल ये खास पर्व कल यानी मंगलवार 13 जनवरी को मनाया जाएगा. उत्तर भारत, खासकर  पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बड़े धूमधाम के साथ लोहड़ी मनाई जाती है. इस दिन लोहड़ी माता की पूजा की जाती है. शाम के समय लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर अलाव जलाते हैं, अग्नि के इर्द-गिर्द घूमकर परिक्रमा लगाते हैं और अग्नि में रेवड़ी, मूंगफली, गुड़, तिल, गजक और पॉपकॉर्न अर्पित कर समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं. 

हालांकि, त्योहार की शुरुआत लोग एक-दूसरे को ढेरों बधाइयां देकर करते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं, आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर खास अंदाज में लोहड़ी 2026 की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर- 

Happy Lohri 2026: इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं 

सुंदर मुंदरिये हो,  
तेरा कौन विचारा हो,  
दुल्ला भट्टी वाला हो,  
दुल्ले धी व्याही हो,  
सेर शक्कर पाई हो.

लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं 

पॉपकॉर्न के साथ मूंगफली रेवड़ी की भरमार,
दिल में खुशी और अपनों का ढेर सारा प्यार,
मुबारक हो आप सभी को लोहड़ी का त्योहार.

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

हर दिन सजे नए सपनों से,
जीवन आबाद हो अपनो से,
लोहड़ी लेकर आए सुख-समृद्धि की बाहार,
मुबारक हो आपको ये त्योहार.

लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं 

लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर आओ मन के भेद मिटाएं,
कुछ दोस्त तुम अपनी कहो हमसे, कुछ हम तुम्हें अपनी सुनाएं.

लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं 

लोहड़ी की आग में दहन हो जाएं आपके सारे दुख,
जिंदगी में हमेशा बना रहे प्यार और सुख,
आपके घर आ जाएं खुशियां सारी,
ये लोहड़ी हो आपके लिए प्यार वाली.

Happy Lohri 2025

