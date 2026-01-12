विज्ञापन

Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी मकर संक्रांति कब है? इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

Makar Sankranti 2026: इस साल मकर संक्रांति की तारीख (Makar Sankranti Date) को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है. लोगों के मन में सवाल है कि इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख को मनाया जाएगा या 15 को? आइए जानते हैं-

मकर संक्रांति 2026 कब है?

Makar Sankranti 2026 Date: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का बेहद महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष मास में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह पर्व मनाया जाता है. हालांकि, इस साल मकर संक्रांति की तारीख (Makar Sankranti Date) को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है. लोगों के मन में सवाल है कि इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख को मनाया जाएगा या 15 को? आइए जानते हैं- 

मकर संक्रांति 2026 कब है? 

दृक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को दोपहर लगभग 3:13 बजे सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा. ऐसे में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. इस त्योहार को खिचड़ी और फसल उत्सव भी कहा जाता है.  इस दिन लोग सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दान-पुण्य के जरिए अच्छे कर्मों की शुरुआत करते हैं. साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ तिल-गुड़ बांटकर प्यार और अपनापन बढ़ाते हैं. त्योहार की खुशियां शुभकामनाओं के बिना अधूरी लगती हैं, इसलिए लोग एक-दूसरे को बधाइयां देकर इस दिन को और खास बनाते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए मकर संक्रांति के खूबसूरत संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों तक भेजकर खास अंदाज में त्योहार मनाने की शुरुआत कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-  

इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

सभी सपने हों साकार, हर बिगड़ी बात बनें,
मकर संक्रांति के पर्व पर आपको ढेरों खुशियां मिलें.

मकर संक्रांति 2026 की शुभकामनाएं

ऊंची पतंग और खुला आकाश,
संक्रांति पर छाए हर्षोल्लास.

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

बासमती चावल हों और उड़द की दाल,
घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार,
दही बड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार,
मुबारक हो आप सभी को खिचड़ी का ये त्यौहार.

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

पतंगों की तरह ऊंचा उड़ता रहे आपका नाम,
खुशियों की मिठास से भरे हर सुबह और शाम,
तिल-गुड़ संग खुशियां बांटें अपनों के साथ,
मुबारक हो मकर संक्रांति का त्यौहार.

Happy Makar Sankranti 2026

काट न सके कभी कोई पतंग आपकी,
ना टूटे डोर विश्वास की,
छू लें आप जिंदगी की सारी कामयाबी,
जैसे पतंग छूती है, ऊंचाइयां आसमान की.

Happy Makar Sankranti 2026

Makar Sankranti, Lifestyle News
