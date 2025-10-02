विज्ञापन

Gandhi Jayanti 2025 Wishes: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल...इन संदेशों के साथ भेजें गांधी जयंती की शुभकामनाएं

Happy Gandhi Jayanti 2025 Wishes: गांधी जयंती के अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इन सभी गतिविधियों के साथ लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Gandhi Jayanti 2025 Wishes: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल...इन संदेशों के साथ भेजें गांधी जयंती की शुभकामनाएं
इन संदेशों के साथ दें गांधी जयंती की शुभकामनाएं-

Happy Gandhi Jayanti 2025 Wishes: जब-जब आजादी की चर्चा होती है, तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जरूर लिया जाता है. देश को आजादी दिलाने में गांधी जी का योगदान बेहद खास रहा है. इसी वजह से हर साल उनके जन्मदिन, यानी 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाई जाती है. गांधी जयंती के अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, निबंध और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं. सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जाते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर स्वच्छता अभियान भी चलाए जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ और सशक्त बने.

Happy Dussehra 2025 Wishes: राम बसे आपके मन में और रावण कभी न आसपास हो...यहां से चुनकर अपनों को भेजें दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

इन सभी गतिविधियों के साथ लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. इसी कड़ी में हम भी यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर आप भी गांधी जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ दें गांधी जयंती की शुभकामनाएं-

Latest and Breaking News on NDTV

देश के लिए किया सब कुछ त्याग जिसने,
देशभक्ति के लिए छोड़ा विलास जिसने,
पहन काठ की चप्पल आया इक महात्मा,
जो बन गया इस भारत की आत्मा.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

Latest and Breaking News on NDTV

दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल.
आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल,
साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

Latest and Breaking News on NDTV

उसकी सोच ने कर दिया कमाल,
देश का बदल गया सुर-ताल,
सबने बोली सत्य-अहिंसा की बोली,
हर गली में जली विदेशी वस्तुओं की होली.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

बापू के सपनों को फिर से सजाना है,
देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है,
बहुत गा लिया हमने आजादी के गानों को,
अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

Latest and Breaking News on NDTV

धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई,
दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई,
दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई,
वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई,
चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

Latest and Breaking News on NDTV

अहिंसा का पुजारी,
सत्य की राह दिखाने वाला,
ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें,
वो बापू लाठी वाला.

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com