Gandhi Jayanti 2025 Wishes: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल...इन संदेशों के साथ भेजें गांधी जयंती की शुभकामनाएं

Happy Gandhi Jayanti 2025 Wishes: जब-जब आजादी की चर्चा होती है, तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जरूर लिया जाता है. देश को आजादी दिलाने में गांधी जी का योगदान बेहद खास रहा है. इसी वजह से हर साल उनके जन्मदिन, यानी 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाई जाती है. गांधी जयंती के अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, निबंध और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं. सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जाते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर स्वच्छता अभियान भी चलाए जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ और सशक्त बने.

इन सभी गतिविधियों के साथ लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. इसी कड़ी में हम भी यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर आप भी गांधी जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ दें गांधी जयंती की शुभकामनाएं-

देश के लिए किया सब कुछ त्याग जिसने,

देशभक्ति के लिए छोड़ा विलास जिसने,

पहन काठ की चप्पल आया इक महात्मा,

जो बन गया इस भारत की आत्मा. गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल,

साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल.

आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल,

साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल. गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

उसकी सोच ने कर दिया कमाल,

देश का बदल गया सुर-ताल,

सबने बोली सत्य-अहिंसा की बोली,

हर गली में जली विदेशी वस्तुओं की होली. गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

बापू के सपनों को फिर से सजाना है,

देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है,

बहुत गा लिया हमने आजादी के गानों को,

अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है. गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!