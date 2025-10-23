विज्ञापन
2 minutes ago

Happy Bhai Dooj 2025 LIVE: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है. हिन्दू धर्म में इस पर्व का बेहद महत्व है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर हमेशा उनका साथ निभाने का वादा करते हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस पर्व को अलग नामों से जाना जाता है. कहीं इसे 'भैया दूज' कहा जाता है तो कहीं 'भाऊ बीज' या भाई टीका' के नाम से मनाया जाता है. इस दिन घरों में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, भाई-बहन एक-दूसरे से मिलते हैं और परिवार में खुशियों का माहौल होता है. साल 2025 में भाई दूज 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जा रहा है. इस शुभ अवसर पर अगर आप अपने भाई या बहन को प्यार भरे संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए कुछ खूबसूरत शुभकामनाएं दी गई हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया या मैसेज के जरिए भेज सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर- 

Happy Bhai Dooj 2025 Wishes Images, Quotes: इन संदेशों के साथ दें भाईदूज की बधाई

भाई दूज के इस मौके पर
बहन तुम्हारी हर मुराद हो पूरी,
हर वह चीज हो तुम्हारे पास,
जो तुम्हारे लिए जरूरी हो.

हैप्पी भाई दूज 
 

Oct 23, 2025 08:03 (IST)
Bhai Dooj Wishes Images

Oct 23, 2025 07:44 (IST)
Happy Bhai Dooj 2025 Wishes in hindi

आरती की थाली मैं सजाऊं,

कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं,

तेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना करूं,

संकट न आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं.

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

Oct 23, 2025 07:43 (IST)
Bhai Dooj Ki Hardik Shubhkamnaye

भाई-बहन का यह रिश्ता सदा रहे मुस्कुराता,

प्यार और देखभाल से सजा यह नाता.

भाई दूज की शुभकामनाएं

Oct 23, 2025 07:05 (IST)
Happy Bhai Dooj 2025 Wishes: इन संदेशों के साथ भेजें भाई दूज की शुभकामनाएं

फूलों का तारों का सबका कहना है,

एक हजारों में मेरी बहना है.

भाई दूज की खूब शुभकामनाएं

Oct 23, 2025 06:59 (IST)
Happy Bhai Dooj 2025 Messages: हैप्पी भाई दूज 2025

दुआओं का ये तोहफा मेरे दिल से कुबूल कर,

हर जन्म तू मेरी बहना बनकर रहे, बस यही ख्वाहिश कर.

भाई दूज की मिठास तेरे जीवन में घुल जाए,

हर खुशी तेरी झोली में चुपके से आ जाए.

भाई दूज की शुभकामनाएं

