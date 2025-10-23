Happy Bhai Dooj 2025 LIVE: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है. हिन्दू धर्म में इस पर्व का बेहद महत्व है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर हमेशा उनका साथ निभाने का वादा करते हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस पर्व को अलग नामों से जाना जाता है. कहीं इसे 'भैया दूज' कहा जाता है तो कहीं 'भाऊ बीज' या भाई टीका' के नाम से मनाया जाता है. इस दिन घरों में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, भाई-बहन एक-दूसरे से मिलते हैं और परिवार में खुशियों का माहौल होता है. साल 2025 में भाई दूज 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जा रहा है. इस शुभ अवसर पर अगर आप अपने भाई या बहन को प्यार भरे संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए कुछ खूबसूरत शुभकामनाएं दी गई हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया या मैसेज के जरिए भेज सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Happy Bhai Dooj 2025 Wishes Images, Quotes: इन संदेशों के साथ दें भाईदूज की बधाई