एक चुटकी हल्दी आपके सफेद बालों को कर सकती है काली, यहां जानिए कैसे करें इस्तेमाल 

आप जैतून (olive oil) के तेल में छोटी चम्मच हल्दी और शहद (honey) मिला लीजिए अच्छे तरीके से. अब आप इसको पूरे बाल में मास्क (hair mask) की तरह लगा लीजिए. आप 15 से 20 मिनट लगाकर रखिए बालों में. फिर आप अच्छे से हेयरवॉश कर लीजिए.



- इस मास्क को लगाने से आपके स्कैल्प को भरपूर पोषण मिलेगा. इससे स्कैल्प इंफेक्शन भी कम होगा. इससे आपके बालों में रूसी की समस्या भी नहीं होगी.

- वहीं, हल्दी आपके बालों को काला करेगा साथ ही, उनमें चमक भी लाने का काम करेगी. इसके अलावा यह तैलीय बालों (How to get rid of oily hair) के लिए बहुत अच्छा मास्क हो सकता है.

हल्दी के पोषक तत्व

हल्दी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, के अलावा विटामिन B-6, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. साथ ही हल्दी बालों के झड़ने (Hair fall) की भी समस्या से निजात दिलाती है. यह आपके बालों को प्रदूषण से बचाने का काम करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.