किस विटामिन की कमी से हड्डी और जोड़ों में दर्द होता है? हड्डियों में दर्द हो तो क्या खाएं? देखें पूरी ल‍िस्‍ट

हड्डी और जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? क्‍या आप जानते हैं? या रोज गोल‍ियां ही खा रहे हैं इस दर्द के ल‍िए . यहां देख‍िए पूरी जानकारी और ल‍िस्‍ट, जो हड्डियों के दर्द से आपको तुरंत राहत द‍िला देगी.

किस विटामिन की कमी से हड्डी और जोड़ों में दर्द होता है? हड्डियों में दर्द हो तो क्या खाएं? देखें पूरी ल‍िस्‍ट
जोड़ों का दर्द किस विटामिन की कमी से होता है?

Deficiency of Vitamin D: सेहत को बेहतर रखने और बॉडी को ठीक से काम करने के लिए हमें कई तरह के विटामिंस और मिनरल्स की जरूरत होती है. ये जरूरी विटामिंस और मिनरल्स हमें अपनी डाइट में मिलती है. विटामिंस की कमी से बॉडी पर कई तरह से असर पड्ने लगता है और सेहत बिगड़ने लगती है. किसी विटामिन की कमी से आंखों की देखने की क्षमता पर असर पड़ता है तो किसी की कमी से स्किन और बालों की सेहत बिगड़ने लगती है. एक खास तरह के विटामिन की कमी का असर हड्डियों पर पड़ता है और हड्डियों में दर्द की परेशानी होने लगती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से हड्डियों में होता है दर्द (Kis Vitamin Ki Kami Se Haddiyon Main Dard Hota Hai) हड्डियों में दर्द होने पर कौन सा विटामिन अच्छा होता है और इस खास विटामिन की कमी के लक्षण क्या हैं.

किस विटामिन की कमी से होता है हड्डियों में दर्द(Which vitamin deficiency causes bone pain)

विटामिन डी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से हड्डियों और मसल्स में दर्द हो सकता है. विटामिन डी की कमी से हड्डियों की कमजोरी, मसल्स में ऐंठन, थकान और जोड़ों के दर्द जैसी परेशानियां शुरू हो सकती है. विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी वाली चीजें डाइट में शामिल करना चाहिए और सूर्य की रोशनी में पर्याप्त समय बिताना चाहिए. विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं. इनमें विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3 शामिल हैं. विटामिन डी 2 पौधों, मशरूम और कुछ फोर्टिफाइड फूड्स से मिलता है, जबकि विटामिन डी 3 एनिमेल बेस्ट फूड्स जैसे मछली, अंडे और मक्खन से मिलता है. दोनों ही विटामिन डी के रूप शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं, लेकिन विटामिन डी 3 ब्लड में विटामिन डी के स्तर को डी 2 की तुलना में अधिक और लंबे समय तक बढ़ाता है.

हड्‌डी के दर्द के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है (Which vitamin is good for bone pain)

हड्डियों के दर्द के लिए विटामिन डी सबसे अच्छा होता है. यह बॉडी को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है. कैल्शियम से हड्डियां और मसल्स मजबूत बनते हैं और दर्द से राहत मिलता है. विटामिन डी के अलावा हेल्दी बोन्स के लिए कैल्शियम, विटामिन बी12, और विटामिन के भी जरूरत होती है.  

विटामिन डी 3 के कमी के लक्षण क्या हैं  (What are the symptoms of vitamin D3 deficiency)

विटामिन डी 3 बॉडी में सेल्स को बनाने, इम्यूनिटी का बूस्ट करने और बोन मिनरल डेन्सिटी को मेंटेंन करने का काम करती है. इसकी कमी होने पर इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं

बार बार बीमार पड़ना

विटामिन डी 3 के कमी के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और जिसके कारण बार बार सर्दी खांसी जैसी बीमारियां होने लगती हैं.

लंबे समय तक थकान

विटामिन डी 3 की कमी के कारण लंबे समय तक थकान होना सबसे आम लक्षण है.

हड्डियों और मसल्स में दर्द

विटामिन डी 3 हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी होता है. ऐसे में इसकी कमी के कारण जोड़ों और हड्डियों में दर्द की परेशानी होने लगती है.

विटामिन डी 2 की कमी के लक्षण क्या हैं (What are the symptoms of vitamin D 2 deficiency)

 विटामिन डी 2 की कमी के कई लक्षण विटामिन डी 3 की कमी के समान ही होते हैं. विटामिन डी 2 की कमी के लक्षणों में थकान, हड्डियों और मसल्स में दर्द या कमजोरी, डिप्रेशन, बार-बार बीमार पड़ना, बाल झड़ना, घावों को भरने में देरी और बच्चों में रिकेट्स शामिल हैं.

