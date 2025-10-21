Govardhan Puja 2025 Rangoli Design: गोवर्धन पूजा पर यहां से चुनकर बनाएं रंगोली, देखें सबसे सुंदर डिजाइन की फोटोज

Govardhan Rangoli Design: गोवर्धन का पर्व इस बार 22 अक्टूबर, बुधवार के दिन मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आता है. माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था. तभी से इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है. इस दिन लोग श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, अन्नकूट बनाते हैं, दीप जलाते हैं और अपने घरों की सफाई कर सुंदर सजाते हैं. इस सजावट में रंगोली को भी शामिल किया जाता है. आंगन में बनी रंगोली न केवल घर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है, बल्कि इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए गोवर्धन स्पेशल रंगोली डिजाइन्स की कुछ फोटोज लेकर आए हैं. आप इनमें से बेस्ट चुनकर अपने आंगन को सजा सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं तस्वीरों पर-

अगर आप इस बार कुछ नया और खास बनाना चाहते हैं, तो थीम रंगोली बना सकते हैं. इसमें श्रीकृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया जा सकता है.

आप रंगोली में श्री कृष्णा की प्रतिमा या बांसुरी, मोरपंख और शंख जैसे चिन्ह बना सकते हैं.

इन सब से अलग आप गेंदे, गुलाब के फूलों से भी रंगोली बनाकर अपने घर को सुंदर सजा सकते हैं.



