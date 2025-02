सर्दियों में जमकर खाने से बढ़ गया है वजन? इस तरह फिर से बन जाएं स्लिम और फिट

Weight Loss tips for Summer: सर्दियां जा रही हैं और अपने साथ सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें भी देकर जा रही हैं. यूं तो सर्दियों का मौसम सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन कई बार ज्यादा खाने पीने के चलते सर्दियां अपने साथ मोटापे (Garmiyo Me Diet Plan) का रोग देकर जाती हैं. कुछ लोग सर्दियों में जमकर मीठा और तला हुआ खाते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है. अब चूंकि सर्दियां जा रही हैं तो बढ़े हुए वजन को कम करना एक बड़ा टास्क बन गया है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिना जिम जाए कुछ आसान टिप्स अपनाकर सर्दियों में बढ़ा वजन घटा (how to reduce body fat in summer) सकते हैं. इसके लिए आपको डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ चेंज (how to Lose Extra Fat in Summer) करने की जरूरत है.

पूरी, कचौड़ी और समोसा तलने के लिए चाह‍िए हेल्‍दी और बेस्‍ट ऑयल, तो एक्‍सपर्ट से जान‍िए वह 4 तेल

वजन कम करने के आसान तरीके (These tips help to make Lose Weight)

अगर आपका वजन सर्दियों के खाने पीने की वजह से बढ़ गया है तो इसे गर्मियों में संतुलित किया जा सकता है. इसके लिए आपको कुछ खास बातों पर गौर करने की जरूरत है

हरी सब्जियों पर फोकस करें (Add More Vegetable and Sprouts in Diet)

बाजार में ढेर सारी हरी सब्जियां हैं जो फाइबर से भरपूर मानी जाती हैं.

आप इन्हीं हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए.

अपनी डाइट में हरी सब्जियों को शामिल करने पर आपको फाइबर मिलेगा.

इसके साथ साथ सलाद को अपनी डाइट का खास हिस्सा बनाइए.

गाजर,मूली, खीरा, चुकंदर का सलाद खाएं.

इससे आपका पेट भी जल्दी भरेगा और आपको देर तक भूख नहीं लगेगी.

इसके अलावा स्प्राउट्स यानी अंकुरित चीजों पर फोकस करें.

चना, हरी मूंग दाल और अंकुरित अनाज फाइबर से भरपूर माने जाते हैं.

इन्हें डाइट में शामिल करने से आपका डाइजेशन सुधरेगा.

सलाद और स्प्राउट्स मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं.

स्प्राउट्स कैरोटीनॉयड से भरपूर होते हैं औऱ ये पेट में जाकर विटामिन ए में बदल जाते हैं.

फल घटाएंगे आपका वजन (Fruits can help to Lose Weight)

बाजार में ऐसे ढेर सारे फल हैं जिनके सेवन से आप वेट लूज कर सकते हैं.

बाजार में इस वक्त, सेब, संतरा, पपीता जैसे फल हैं जो वेट लूज करते हैं.

सेब फाइबर से भरपूर होता है, इसे खाकर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी.

संतरा खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपका डाइजेशन भी सुधर जाएगा.

पपीता खाने से वेट लूज होता है और इससे देर तक आपका पेट भी भरा रहेगा.

कोशिश करें कि फल ताजे हों और सीजनल हों.

शाम के समय फल खाने से बचें, फलों को सुबह के समय खाना ज्यादा अच्छा होता है.

गर्म पानी पीना है फायदेमंद (Drink Warm Water)

सर्दियों में खाया पिया अगर बैली फैट के रूप में जम गया है तो गर्म पानी बेस्ट ऑप्शन है.

आप ठंडे पानी की जगह गर्म या गुनगुना पानी पिएंगे तो काफी फायदा होगा.

गर्म पानी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और इससे डाइजेशन भी सुधरता है.

रोज कीजिए एक्सरसाइज (Daily Exercise)

अगर सर्दियों में ठंड के चक्कर में एक्सरसाइज बंद कर दी थी तो फिर से शुरू कर दीजिए.

डेली एक घंटा ब्रिस्क वॉक करने, स्विमिंग करने साइकिलिंग या रस्सी कूदने से आपको फायदा होगा.

डेली फिजिकल एक्टिविटी से आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी और आप फिट होंगे.

इससे आपकी बॉडी खुलेगी और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी.

चाय के बदले ग्रीन टी को बनाएं दोस्त (Take Green Tea)

अगर चाय आपकी पुरानी दोस्त है तो अब ग्रीन को दोस्त बना लीजिए.

चीनी और दूध वाली चाय के बदले ग्रीन टी वेट लूज करने में ज्यादा मददगार साबित होती है.

ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और डाइजेशन सुधारती है.

इसकी मदद से कैलोरी कम करने में मदद मिलती है.

चीनी से बढ़ाइए दूरी (Say No to Sugar)

सर्दियों में जमकर मीठा खाया है तो कुछ दिन मीठे से दूरी बना लीजिए.

दरअसल शुगर इनटेक कम करने से आपकी कैलोरी कम होंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.