'ईश्वर का दर्शन और अच्छे मित्र का मार्गदर्शन..' इन सुविचारों के साथ अपनों को कहें गुड मॉर्निंग, सकारात्मकता के साथ होगी दिन की शुरुआत

Good Morning Messages in Hindi: पूरे दिन को सकारात्मकता और एनर्जी के साथ बिताने के लिए सुबह की अच्छी शुरुआत होना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में दिन की शुरुआत को अच्छा बनाने के लिए कुछ चंद शब्द ही काफी माने जाते हैं. इसी कारण से सुबह-सुबह अच्छे विचार पढ़ना बहुत जरूरी होता है. इसके अलावा अगर आप अपनों को भी इन अच्छे विचारों को साझा करते हैं तो उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. इसके लिए आप उन्हें मैसेज में कुछ सुविचार भेज सकते हैं. सुबह-सुबह ये सुविचार पढ़कर उनका दिन पॉजिटिविटी के साथ तो शुरू होगा ही साथ में उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाएगी. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा सुविचार लेकर आए हैं जिनके जरिए आप अपनों को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं. इससे आपका और आपके अपनों का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा.

1. ईश्वर का दर्शन और अच्छे मित्र का मार्गदर्शन,

दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं!

गुड मॉर्निंग

2. बड़ी मंजिल के मुसाफिर,

दिल छोटा नहीं रखते..

सुप्रभात!

3. ज्ञान कोई तब्दीली नहीं लाता,

जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए..

गुड मॉर्निंग!

4. किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह ही बनो...

खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा..

गुड मॉर्निंग!

5. फूल खिलने का वक्त हो गया

मीठी नींद से जागो मेरे दोस्त

सपने हकीकत में बदलने का वक्त हो गया..

गुड मॉर्निंग!

6. आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है,

धन का, बल का, ज्ञान का,

लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है.

गुड मॉर्निंग!

7. नई-नई सुबह, नया-नया सवेरा,

सूरज की किरणें और हवाओ का बसेरा

खुले आसमान में सूरज का चेहरा

मुबारक हो आपको ये हसीन सवेरा

गुड मॉर्निंग!

8. आज सुबह जब आपने अपनी आंखें खोली,

कोई अपनी आख‍िरी सांस ले रहा है…

ईश्‍वर का शुक्रिया कहें कि उसने आपको एक और दिन दिया है

सुप्रभात!

9. अभी तो असली उड़ान बाकी है,

परिंदे का इम्तिहान बाकी है,

अभी अभी तो लांघा है समुंदर,

अभी तो पूरा असमान बाकी है!

सुप्रभात!

10. न किसी के आभाव में जियो,

न किसी के प्रभाव में जियो,

जिन्दगी आपकी है,

बस अपने मस्त स्वाभाव में जियो।

गुड मॉर्निंग

11. हर सुबह हमारे पास दो चुनाव होते हैं।

पहला अपने सपनों के साथ सोते रहें

दूसरा उठें और उन सपनों के पीछे भागें

अब चुनाव आपको करना है

आपकी दिन शुभ हो