रोजाना बस 30 मिनट कर लें ये 1 काम, 60 साल की उम्र में भी रहेंगे हेल्दी और फिट, स्टडी से जानिए कितनी बीमारियां रहेंगी दूर

Cycling Benefits: एजिंग सेल पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च के रिजल्ट से पता चला कि साइकिल चालकों ने उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों और ताकत को बरकरार रखा, जबकि शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी स्थिर रहा.

साइकिल चलाने के फायदे
Cycling Benefits: हेल्दी और फिट रहने के लिए सिर्फ खानपान और सही लाइफस्टाइल ही जरूरी नहीं है, बल्कि नियमित रूप से रोजाना सिर्फ 30 मिनट तक साइकिल चलाना भी बहुत असरदार हो सकता है. अगर, रोजाना 30 मिनट तक साइकिल चलाई जाए तो यह एक्टिविटी न सिर्फ बीमारियों से बचाएगी, बल्कि सालों-साल शरीर को एक्टिव भी रखने में मदद करेगी. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, साइकिल चलाना सिर्फ व्यायाम नहीं है. इससे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. साइकिल चलाने से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है. मानसिक शांति मिलती है और शरीर एक्टिव रहता है. चलिए आपको बताते हैं रोजाना सिर्फ 30 मिनट साइकिल चलाने से शरीर के क्या-क्या फायदे मिलते हैं.

क्या कहती है स्टडी

एजिंग सेल पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च के रिजल्ट से पता चला कि साइकिल चालकों ने उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों और ताकत को बरकरार रखा, जबकि शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी स्थिर रहा. इसके अलावा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी हाई बना रहा. स्टडी में पाया गया है कि साइकिल चलाने से उम्र बढ़ने के प्रभाव को रोका जा सकता है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा सकता है.

वैज्ञानिकों ने 55 से 79 वर्ष की आयु के 125 शौकिया साइकिल चालकों पर परीक्षण किया और उनकी तुलना व्यापक आयु वर्ग के स्वस्थ वयस्कों से की, जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते थे. इसमें साइकिल चलाने वाले ज्यादा एक्टिव और फिट मिले. वहीं, 2014 में केली एट अल ने एक व्यापक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसमें स्वस्थ वयस्कों में सभी प्रकाशित अध्ययनों से साक्ष्य एकत्र किए गए, जो साइकिल चलाने में भागीदारी और मृत्यु दर के जोखिम के बीच संबंध की जांच करते हैं.

मांसपेशियों मजबूत होंगी

साइकिल चलाना एक एरोबिक व्यायाम है. यह हार्ट, फेंफड़ों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. इस व्यायाम से जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. यह सभी उम्र के लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी और सुरक्षित व्यायाम है. इस व्यायाम को प्रतिदिन 30 मिनट करने से सहनशक्ति, शक्ति और कार्यक्षमता बढ़ती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और त्वचा में चमक आती है और झुर्रियां कम होती हैं.

मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है

साइकिल चलाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है. रोजाना साइकिल चलाने से तनाव, चिंता और अकेलापन दूर होता है. ताज़ी हवा, प्रकृति के बीच रहना और शारीरिक गतिविधि मानसिक शांति बढ़ाती है.

हार्ट हेल्थ

रोजाना 30 मिनट साइकिल चलाने से हार्ट हेल्थ बेहतर होता है. साइकिल चलाने से हार्ट गति बढ़ती है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है.

अच्छी नींद

रोजाना साइकिल चलाने से नींद अच्छी आती है. साइकिल चलाने से शरीर में हार्मोनल संतुलन स्थापित होता है. मेलाटोनिन का उत्पादन कंट्रोल होता है. इससे नींद अच्छी आती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

