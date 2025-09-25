विज्ञापन

नवरात्रि के लिए घर पर ऐसे तैयार कर सकते हैं कुट्टू का आटा, जान लीजिए तरीका

Homemade Kuttu Atta: बाहर से कुट्टू का आटा लाने में कई लोगों को डर लगता है, ऐसे में आप घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है.

Read Time: 2 mins
Share
नवरात्रि के लिए घर पर ऐसे तैयार कर सकते हैं कुट्टू का आटा, जान लीजिए तरीका
घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं कुट्टू का आटा

Homemade Kuttu Atta: नवरात्रि का त्योरा शुरू हो चुका है, जिसमें लोग लगातार 9 दिनों तक उपवास रखते हैं. इसमें मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. व्रत में खाने और पीने के कई नियम होते हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होता है. कुछ लोग दिनभर भूखा नहीं रह पाते हैं, इसीलिए वो कुट्टू के आटे से बनी चीजें खाते हैं. हालांकि कई बार कुट्टू के आटे में हुई मिलावट के चलते कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ जाती है. ऐसे में आप अपने घर पर ही कुट्टू का आटा तैयार कर सकते हैं, जो पूरी तरह से सेफ और टेस्टी होगा. 

क्या होता है कुट्टू?

सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कुट्टू क्या होता है. ये एक तरह का फल होता है, जिसे बकव्हीट (Buckwheat) कहा जाता है. इस पर लगे फूल जब पक जाते हैं तो उन पर बीज बनने लगते हैं. ये बीज चने जैसे लगते हैं, लेकिन इनका आकार तिकोना होता है. इन्हीं बीजों को सुखाकर पीसने से कुट्टू का आटा बनता है. 

बच्चों के चेहरे पर क्यों लगाया जाता है मां का दूध? डॉक्टर ने बताया क्या होते हैं फायदे

कैसे बनता है कुट्टू का आटा?

  • घर पर कुट्टू का आटा बनाने के लिए मार्केट से आधा या एक किलो कुट्टू के बीज लेकर आएं.
  • लाने के बाद इन्हें एक बार धूप में अच्छी तरह सुखा लें, जिससे इसकी नमी दूर हो जाए. 
  • इसके बाद एक से दो कप कुट्टू का बीज लेकर इसे मिक्सिंग जार में डाल दें. 
  • ग्राइंग करने के बाद इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लें और आटा तैयार करें. 
  • इस तैयार आटे से आप अपना मनचाहा खाना तैयार कर सकते हैं. 

कम मात्रा में तैयार करें आटा

अगर आप अपने घर पर कुट्टू क आटा तैयार कर रहे हैं तो इसे उतना ही बनाएं, जितनी आपको जरूरत है. क्योंकि कुट्टू का आटा जल्द खराब होने लगता है और इसमें छोटे कीड़े पनपने लगते हैं. कोशिश करें कि एक हफ्ते के अंदर ही इसे खत्म कर दें. कुट्टू के आटे को तैयार करने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Homemade Kuttu Atta, Kuttu Ka Atta, Kuttu Atta Kaise Banaye, Navratri 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com