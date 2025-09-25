विज्ञापन

बच्चों के चेहरे पर क्यों लगाया जाता है मां का दूध? डॉक्टर ने बताया क्या होते हैं फायदे

Breast Milk For Skin: कई लोग बच्चों की स्किन पर मां का दूध लगाते हैं, इसके पीछे कई वजह होती हैं. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चों की स्किन के लिए फायदेमंद होता है.

बच्चों के चेहरे पर लगाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क

Breast Milk For Skin: मां का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं. यही वजह है कि पहले 6 महीने में डॉक्टर भी बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाने की सलाह दते हैं. इस दूध में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं. अब कुछ लोग मां के दूध का इस्तेमाल स्किन के लिए भी करते हैं, जिसमें बच्चों के चेहरे पर रुई की मदद से ये ब्रेस्ट मिल्क लगाया जाता है. आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं. 

चेहरे पर क्यों लगाते हैं दूध?

ब्रेस्ट मिल्क को लोग बच्चों के चेहरे पर दाने ठीक करने के लिए लगाते हैं. उनका कहना होता है कि इससे बच्चों के मुंह पर दाग और फोड़े ठीक हो जाते हैं. इसके लिए ब्रेस्ट मिल्क को एक कटोरी में लेकर उसे रुई की मदद से चेहरे पर लगाया जाता है.  कुछ लोग बच्चे के लिए मां के दूध को मॉइश्चराइजर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. 

डॉक्टर ने बताया कैसे करें स्किन केयर

चाइल्ड स्पेशलिसट डॉक्टर सौरभ कपूर ने एक इंटरव्यू में स्किन केयर को लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि बच्चों की स्किन काफी सेंसिटिव होती है, इसीलिए इसकी केयर करना जरूरी है. उन्होंने बताया कि बच्चे जब मां के पेट में होते हैं तो वो पानी के संपर्क में रहते हैं, जिससे उनकी त्वचा मॉइश्चराइज रहती है. जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्किन ड्राई होने लगती है, इसीलिए उसकी स्किन को नम रखना जरूरी है. 

डॉक्टर ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए ऑलिव ऑयल या फिर नारियल का तेल सबसे बेहतर है, ये दोनों तेल बच्चों के लिए काफी ज्यादा सेफ हैं. बच्चों की स्किन पर पाउडर लगाना भी जरूरी नहीं है, इससे बच्चों को रैशेस हो सकते हैं. 

एक्ने के लिए ब्रेस्ट मिल्क का इस्तेमाल

छोटे बच्चों में रैशेज काफी ज्यादा होते हैं, वहीं कुछ बच्चों के चेहरे पर एक्ने या फिर दाने नजर आते हैं. इसे लेकर पीडियाट्रिशियन डॉ पवन मंडाविया ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. जिसमें वो बताते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे की स्किन के लिए काफी अच्छा होता है. इसके इस्तेमाल का तरीका भी उन्होंने बताया है. 

  • सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क को एक बोतल में स्टोर करें
  • ब्रेस्ट मिल्क को आइस ट्रे में डालकर फ्रीजर में रख दें 
  • बच्चे को नहलाते हुए ब्रेस्ट मिल्क के आइस क्यूब पानी में डालें 
  • नहाने के पानी में थोड़ा सा फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क भी डाल सकते हैं

क्या होते हैं फायदे?

डॉक्टर पवन मंडाविया ने बताया कि ब्रेस्ट मिल्क से सबसे ज्यादा फायदा एक्ने में मिलता है. इसके अलावा एग्जिमा और क्रेडल कैप जैसी समस्याएं भी होती हैं. इनके लिए ब्रेस्ट मिल्क काफी कारगर हो सकता है. ब्रेस्ट मिल्क में एंटी बॉडीज और एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे स्किन इंफेक्शन कम होता है. इसके अलावा इससे बच्चों की स्किन कोमल रहती है. 

