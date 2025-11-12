Geyser Safety Tips: सर्दियों में गीजर से ले रहे हैं गर्म पानी का मजा? इस्तेमाल करते वक्त न करना ये गलतियां, हो सकती है दिक्कतें

Geyser Safety Tips in Hindi: सर्दियों में गर्म पानी के बिना नहाना तो सोचना भी मुश्किल लगता है. इसके लिए अधिकतर घरों में गीजर का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, जिन घरों में गीजर नहीं है वहां सोलर वॉटर हीटर या फिर इमर्शन रोड का इस्तेमाल होता है. सर्दियों में गीजर के पानी में नहाने से जितना मजा आता है, उतना ही ज्यादा ये नुकसानदायक हो सकता है अगर सही से इस्तेमाल किया न जाए. ऐसे में अगर आप भी सर्दियों में जमकर गीजर का प्रयोग करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान गीजर का इस्तेमाल करते हुए रखना चाहिए. छोटी सी भी भूल बड़े हादसे या दिक्कत का कारण बन सकती है.

नहाते समय ऑन न रखें गीजर

कई लोग नहाते समय गीजर को ऑन रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये छोटी सी लापरवाही बहुत ही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. ऐसे में अगर बिजली का फ्लेक्चुएशन होता है तो पानी में करंट आने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा जब आप गीजर का इस्तेमाल कर लें तो स्विच ऑफ कर उसका प्लग भी निकाल दें.

बाजार में सस्ते से लेकर महंगे गीजर आसानी से उपलब्ध हैं. ऐसे में जब भी आप मार्केट में गीजर खरीदने जाएं तो हमेशा ब्रांडेड या फिर सर्टिफाइड कंपनी का ही गीजर खरीदें. सेफ्टी के मामले में ऐसे गीजर पर भरोसा किया जा सकता है. वहीं, सस्ते और लोकल गीजर में कोस्ट कटिंग के नाम पर सेफ्टी फीचर्स से समझौता होता है जो बाद में परेशानी का कारण बनता है.

अगर आपके घर में पहले से गीजर लगा हुआ है और आप इस मौसम में पहली बार फिर से इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो स्विच ऑन कर एक बार चेक जरूर कर लें. ऐसे में खुद इस्तेमाल करने से पहले सर्विस भी करवा सकते हैं. इसके अलावा अगर गीजर से अजीब आवाजें भी आ रही हैं तो इसे चेक जरूर करवा लें. दरअसल, छोटी सी भी भूल या लापरवाही बड़े हादसे को न्यौता दे सकती है.

कई बार हमें अंदाजा नहीं रहता है और पानी बेहद गर्म हो जाता है. ऐसी स्थिति में त्वचा के जलने का खतरा बढ़ सकता है. आप हमेशा अपने गीजर का टेंपरेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखें. अगर तापमान सेट करने के बाद भी गीजर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो एकबार इलेक्ट्रीशियन से जरूर चेक करवा लें.

