Gen Z Dating Dictionary: इन नए डेटिंग ट्रेंड के इर्द-गिर्द घूम रहा युवाओं का प्यार, जानिए जेन जी की दुनिया में क्या है इसका मतलब

Gen Z Dating Dictionary: आजकल भी भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल में बहुत कुछ तेजी से बदलाव हो रहा है. पिछले कुछ सालों में भारतीयों के लाइफस्टाइल के साथ-साथ मानसिकता में भी बड़े बदलाव आए हैं. आज के समय में युवा प्रेम संबंध में डेटिंग को सिर्फ रोमांटिक मुलाकातों तक सीमित नहीं मानते, बल्कि वे इन रिश्तों पर अपना नजरिया बताने के लिए नए शब्द और लेबल गढ़ रहे हैं. इन नए शब्दों को Gen Z स्लैंग कहते हैं. आज से समय में युवाओं की अभिव्यक्ति की भाषा बड़ी अजीबो-गरीब है. यह रिश्तों में भावनाओं, कॉम्प्लिकेशन और एक्सपेक्टेशन को दर्शाती है.

आज के समय में जेन जी की दुनिया में ऐसे कई नए टर्म्स सुनने को मिलते हैं, जो रिलेशनशिप को लेकर उनकी सोच और नए जमाने का ट्रेंड बताते हैं. चलिए आपको बताते हैं आज के समय में जेन जी के नए डेटिंग ट्रेंड क्या-क्या बन गए हैं.

घोस्टिंग

आजकल के बच्चों के मुंह से अक्सर घोस्टिंग शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जेन जी की दुनिया में घोस्टिंग का मतलब क्या होता है. इसका मतलब है कि किसी रिश्ते में साथी अचानक बातचीत करना बंद कर देता है और बिना किसी कारण के गायब हो जाता है. इसे घोस्टिंग कहते हैं.

जेनरेशन जेड यानी जेन जी रिलेशनशिप ब्रेडक्रंबिंग एक ऐसी स्थिति है. जहां पार्टनर बहुत कम उम्मीदें रखता है, आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन रिश्ते के लिए कभी भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होता. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर खतरनाक हो सकता है, जो रिश्ते की गहरी चाहत रखते हैं.

जेन जी की दुनिया में बेंचिंग का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति आपको किसी रिश्ते में शामिल रखता है, लेकिन असल में वह आप को एक विकल्प बना कर रखता है, तो जेन जेड इस प्रकार के रिश्ते को बेंचिंग कहते हैं.

अगर आप किसी को भूल जाते हैं और वो महीनों या सालों बाद वापस आ जाता है, तो इसे जोम्बीफाइंग कहते हैं. ऐसे में स्थिति में ऐसा माना जाता है कि उस समय उसकी आपमें रुचि खत्म हो गई हो, लेकिन अचानक वापस आना एक संकेत है.

