राधा-कृष्ण की फोटो अपने इमोशन संग बनाइए Google Gemini से, भगवान का यह नया रूप यूं बनाएं स्टेप-बाय-स्टेप

Google Gemini AI photo: सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन नए-नए ट्रेंड छा जाते हैं, और इस बार चर्चा में है Google Gemini Nano. इस AI टूल से लोग अपनी साधारण तस्वीरों को बदलकर ऐसी तस्वीरें बना रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे राधा-कृष्ण खुद कैमरे के सामने खड़े हों.रंग-बिरंगे परिधान, मंदिर जैसा माहौल और जादुई रोशनी. ये सब मिलकर फोटो को इतना रियल बना देते हैं कि देखने वाला भी हैरान रह जाए. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचें, तो Gemini AI में Radha-Krishna थीम ज़रूर ट्राय कीजिए.

अब तक नहीं बना पाए हैं Google Gemini से अपनी खूबसूरत फोटो? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

राधा-कृष्णा थीम फोटो कैसे बनाएं?

सबसे पहले Google Play Store या App Store से Gemini ऐप डाउनलोड करें.

अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करें.

अब अपनी फोटो अपलोड करें, जिसे आप राधा-कृष्णा थीम में बदलना चाहते हैं.

इसके बाद एक क्रिएटिव प्रॉम्प्ट लिखें – जैसे बैकग्राउंड कैसा हो, कपड़े कैसे दिखें या मूड कैसा लगे.

सेंड बटन दबाते ही कुछ सेकेंड में आपकी एआई-जनरेटेड दिव्य तस्वीर तैयार हो जाएगी.

Google Gemini से यह फोटो बनाई गई है.

Photo Credit: Google Gemini

क्रिएटिव प्रॉम्प्ट आइडियाज

आशीर्वाद का पल- “मेरी तस्वीर को ऐसे बदलिए कि मैं रंग-बिरंगी पारंपरिक साड़ी में खड़ी हूँ और श्रीकृष्ण मुझे गले लगाकर आशीर्वाद दे रहे हैं. चारों ओर हल्की रोशनी हो और चेहरे पर मुस्कान झलक रही हो.”

सूर्यास्त की छवि - “राधा-कृष्ण हरे-भरे जंगल में खड़े हों, पीछे सूरज ढल रहा हो, आसमान सुनहरे और गुलाबी रंग से रंगा हो, पास में मोर और गायें हों और माहौल बिल्कुल पेंटिंग जैसा लगे.”

बांसुरी की धुन - “मेरी फोटो को ऐसे बदलें कि मैं राधा के रूप में फूलों से सजे बालों के साथ खड़ी हूँ और पास में कृष्णा बांसुरी बजा रहे हों. आसपास हवा में उड़ते फूल और रोमांटिक सा वातावरण हो.”

चांदनी रात का जादू - “यमुना किनारे राधा-कृष्ण खड़े हों, ऊपर चमकता चांद और पानी में उसकी परछाई झलक रही हो. हल्की-सी चांदनी दोनों के चेहरे पर गिर रही हो और वातावरण शांत लेकिन दिव्य लगे.”

त्योहार की मस्ती- “राधा-कृष्ण के आसपास रंग-बिरंगा गुलाल उड़ रहा हो, चेहरे पर हंसी हो और कपड़े उत्सव वाले अंदाज़ में चमक रहे हों. पूरी फोटो से खुशी और ऊर्जा झलकती हो.”

Google Gemini से यह फोटो बनाई गई है.

Photo Credit: Google Gemini

बेस्ट रिज़ल्ट पाने के टिप्स

प्रॉम्प्ट लिखते समय कपड़े, बैकग्राउंड और रोशनी का ज़िक्र ज़रूर करें.

अगर आप अपना चेहरा वही रखना चाहते हैं तो इसे भी प्रॉम्प्ट में जोड़ें.

अलग-अलग प्रॉम्प्ट एक्सपेरिमेंट करें ताकि फोटो और भी क्रिएटिव और रियलिस्टिक बने.

Gemini AI ने फोटो एडिटिंग को एकदम नया और मजेदार मोड़ दे दिया है. अब सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट लिखकर आप अपनी फोटो को राधा-कृष्णा जैसी दिव्य झलक दे सकते हैं. तो देर किस बात की? अपनी कल्पना को पंख लगाइए और सोशल मीडिया पर सबको चौंकाइए.