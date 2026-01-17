Gardening Guru: घर पर इंसुलिन प्लांट कैसे उगाएं, जानिए इनडोर गार्डनिंग गाइड, फायदे और देखभाल के आसान टिप्स

Gardening Guru: शहर की तेज रफ्तार और सीमित जगह ने इन दिनों इंडोर गार्डनिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. अब घर के भीतर लगाए गए पौधे सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का नेचुरल साधन भी बनते जा रहे हैं. ऐसे ही इंसुलिन प्लांट फायदेमंद पौधों में से एक हैं, जो अपनी औषधीय विशेषताओं और आकर्षक पत्तों की वजह से लोगों बहुत पसंद आ रहे हैं. अगर, आप भी अपने घर में इंसुलिन प्लांट लगाने चाहते हैं, तो यहां आपको इन पौधों की देखभाल के लिए कुछ आसान टिप्स बताए जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करने से आपको पौधा अच्छा और लंबा चलेगा.

क्या है इंसुलिन प्लांट?

वैज्ञानिक रूप से Costus igneus कहलाने वाला इंसुलिन प्लांट भारत के गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में से है, इसे आम तौर पर “स्पाइरल फ्लैग” के नाम से भी जाना जाता है. इसके चौड़े, चमकीले हरे पत्ते सर्पिल आकृति में उगते हैं और यह पौधा देखने में जितना सुंदर है, उतना ही औषधीय गुणों से भरपूर भी है. पारंपरिक चिकित्सा में इसके पत्तों का इस्तेमाल डायबिटीज के रोगियों द्वारा सीमित मात्रा में किया जाता रहा है. यह पौधा कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ता है और घर के माहौल को हराभरा बनाने के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी देता है.

इंसुलिन प्लांट को पॉट में लगाना बेहद आसान है, शुरुआत में वृद्धि थोड़ी धीमी दिख सकती है, लेकिन धैर्य रखने पर यह तेजी से फैलता है. गमले में अच्छी निकास वाली मिट्टी का उपयोग करें. कोकोपीट और वर्मी कम्पोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाएं, गमले को इस मिश्रण से भरें और थोड़ा स्थान ऊपर छोड़ दें, कटिंग या राइजोम को तिरछा लगाएं, मिट्टी को हल्के हाथ से दबाएं और अच्छी तरह पानी दें ताकि मिट्टी बैठ जाए.

रोशनी और तापमान की जरूरत

खिड़की के पास रखें, जहां फिल्टर की हुई धूप आती हो

तेज सीधी धूप से पत्तियां जल सकती हैं

कमरे का तापमान गर्म होना चाहिए

कम रोशनी में वृद्धि धीमी हो सकती है

मिट्टी को हमेशा हल्का गीला रखें

पानी भरने से बचें, वरना जड़ें सड़ सकती हैं

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.