Gardening Guru: अगर आपका 'लकी' बैम्बू बार-बार मर रहा है, तो आप कर रहे हैं ये 3 गलतियां, Bamboo Plant की कैसे करें देखभाल

How To Care Bamboo Plant: बैम्बू एक ट्रॉपिकल पौधा है. यह कम देखभाल में भी अच्छा रहता है, लेकिन कई बार यह सूख जाता है. अगर आपका लकी बैम्बू भी मुरझा रहा है, तो इन आसान टिप्स को अपनाएं.

Read Time: 3 mins
बैम्बू प्लांट की देखभाल कैसे करें?
Freepik

How To Care Bamboo Plant: लकी बांस को शुभ माना जाता है और यह घरों, ऑफिसों और गिफ्ट स्टोर्स में सबसे लोकप्रिय इनडोर प्लांट्स में से एक है. फेंग शुई के अनुसार, यह पौधा सकारात्मक एनर्जी लाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ‘लकी बैम्बू' असल में बांस नहीं है? इसका असली नाम है Dracaena sanderiana, जो एक ट्रॉपिकल पौधा है. यह कम देखभाल में भी अच्छा रहता है, लेकिन कई बार यह सूख जाता है. अगर आपका लकी बैम्बू भी मुरझा रहा है, तो इन आसान टिप्स को अपनाएं.

सही रोशनी

बैम्बू को तेज लेकिन अप्रत्यक्ष रोशनी चाहिए. इसे सीधे धूप में रखने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं. सबसे अच्छा स्थान है खिड़की के पास, जहां फिल्टर की हुई रोशनी मिले. अगर इसे अंधेरे कोने में रखेंगे तो इसका रंग फीका पड़ जाएगा. यह रोशनी में भी अच्छा बढ़ता है, इसलिए ऑफिस और फ्लैट्स के लिए परफेक्ट है.

पानी की क्वालिटी सबसे जरूरी

लकी बैम्बू पानी में बहुत संवेदनशील होता है. नल के पानी में मौजूद क्लोरीन और फ्लोराइड इसे नुकसान पहुंचाते हैं. हमेशा फिल्टर किया हुआ पानी डालें. RO पानी सबसे अच्छा है. अगर, नल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे 24 घंटे खुला छोड़ दें ताकि क्लोरीन उड़ जाए. जड़ों को सिर्फ 2–3 सेमी पानी में डुबोएं. हर 7–10 दिन में पानी बदलें ताकि एल्गी न बने.

मिट्टी का ध्यान

मिट्टी हल्की नम रहे, लेकिन गीली नहीं. गमले में ड्रेनेज होल जरूर हों. जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें.

तापमान और नमी

लकी बांस 18°C से 30°C तापमान में अच्छा रहता है. अचानक तापमान बदलने से बचें. एसी या हीटर के पास न रखें. नमी की ज्यादा जरूरत नहीं होती.

खाद और देखभाल

इस पौधे को ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती. हर 1–2 महीने में हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर दें. पीली पत्तियों का मतलब है ज्यादा धूप या खराब पानी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

