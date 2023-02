Kids care tips: रात में बार बार उठते हैं बच्चे, तो इन टिप्स को अपनाकर उन्हें सुलाएं चैन की नींद

पांच ऐसे टिप्स ( sleeping tips for kids) जो बच्चों को बेहतर नींद देंगे.

Tips to get better sleep for kids: अक्सर मम्मियों की शिकायत होती है कि छोटे बच्चे (small kids) दिन में तो आराम से सोते रहते हैं, लेकिन जब रात होती है तो वह ठीक तरीके से सो नहीं पाते और बार-बार उनकी नींद डिस्टर्ब होती है. वहीं अगर बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है तो मां भी ठीक से सो नहीं पाती. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं पांच ऐसे टिप्स ( sleeping tips for kids) जो बच्चों को बेहतर नींद देंगे, ताकि वह दिनभर एक्टिव रहें (Active kids) और रात को चैन की नींद सो सकें.