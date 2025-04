फिटनेस कोच ने बताया आलू, पालक, लहसुन और टमाटर खाने का सही तरीका, ऐसे सोखेगा शरीर सारे पोषक तत्व 

Fitness And Healthy Diet: हमारी सेहत हमारे खानपान पर निर्भर करती है. अगर खानपान अच्छा होगा तो सेहत भी दुरुस्त रहेगी और अगर खानपान सही नहीं होगा तो शरीर अलग-अलग स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से घिरने लगेगा. बहुत से लोग अपनी डाइट को लेकर बेहद सजग होते हैं और सिर्फ वही खाते हैं जो हेल्दी चीजों की गिनती में आता है. लेकिन, हेल्दी खाने के बाद भी सेहत को इन फूड्स के भरपूर पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिसकी बड़ी वजह है इनका सेवन सही तरह से ना करना. फिटनेस कोच (Fitness Coach) राल्सटन डिसूजा भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं. फिटनेस कोच का कहना है कि आलू Right Way Of Eating Potato), टमाटर, गाजर, पालक, लहसुन और ब्रोकोली जैसी सब्जियों को अगर सही तरह से ना खाया जाए तो इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को सही तरह से नहीं मिल पाते. ऐसे में फिटनेस कोच ने खुद इन फूड्स को सही तरह से खाने का तरीका शेयर किया है.

Kareena Kapoor की डाइटीशियन ने बताया बिना ग्लो खोए कैसे घटाएं वजन, Rujuta Diwekar ने दिए खास टिप्स

फिटनेस कोच ने बचाया सब्जियां खाने का सही तरीका | Right Way Of Eating Vegetables According To Fitness Coach

आलू - फिटनेस कोच का कहना है कि अगर आप आलू को उबालकर फ्रिज में रखते हैं तो इसका रेसिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है. इसका मतलब है आपके गुड गट बैक्टीरिया बढ़ेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा और संभावना है कि शरीर में कम कैलोरीज जाएंगी.

ब्रोकोली और पालक - अगर आप ब्रोकोली या पालक (Spinach) को उबालेंगे तो उनमें मौजूद वॉटर सोल्यूबल विटामिन सी, बी विटामिंस और मिनरल्स जैसे पौटेशियम पानी में आ जाएंगे. इसीलिए इन सब्जियों को पैन में डालकर हल्के से भाप देकर पकाएं ताकि पोषक तत्वों की क्षति ना हो.

लहसुन - अगर आप लहसुन पकाने से कम से कम 10 मिनट पहले उसे काटकर या फिर क्रश करके रखेंगे तो उसमें मौजूद एलिसिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा. एलिसिन ऐसा कंपाउंड है जो एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है. आप जितना देर लहसुन (Garlic) को काटकर रखेंगे उतना ही ज्यादा बायोएक्टिव एलिसिन बनेगा.

टमाटर, कद्दू और गाजर - टमाटर को कच्चा खाने के बजाय पकाया जाएगा तो प्लांट सेल्स वॉल्स मुलायम हो जाएंगी जिससे शरीर के लिए इसके पोषक तत्वों को सोखना आसान हो जाएगा. यही चीज तब होती है जब आप कद्दू या गाजर को पकाते हैं क्योंकि इनमें बीटा कैरोटीन जिसे शरीर विटामिन ए में कन्वर्ट करता है शरीर के द्वारा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होने लगता है.