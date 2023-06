इस फादर्स डे पर पापा को कराइए बाइक राइड, आपका यह तोहफा खुश कर देगा उन्हें

फादर्स डे पर क्या करें | what to do on father's day

1- इस फादर्स डे आप अपने पापा के साथ बाइक से लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं. आप बाइक राइड करते हुए उन्हें उनकी फेवरेट जगह पर ले जाइए जहां पर वह दोस्तों के साथ जाया करते थे. आप उन्हें उनके बचपन के दोस्तों से मिलवाइए जिससे वो बरसों से नहीं मिले हैं.

2- आप उन्हें फेवरेट आइसक्रीम खिला सकते हैं. इसके अलावा आप उनके साथ पार्क जा सकते हैं जहां बैठकर उनके साथ उनकी जवानी और बचपन के किस्से सुन सकते हैं. इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा.

3- अगर आपके पापा को नई-नई किताबें पढ़ना बहुत पसंद है तो उन्हें लाइब्रेरी की मेंबरशिप दिला सकते हैं, जहां वो रोज जाकर अपनी मनपसंद किताब पढ़ सकेंगे. आप पापा को सावन म्यूजिक भी दे सकते हैं जिसमें 6000 पुराने गानों का कलेक्शन होता है.

4- इसके अलावा आप उनके साथ फिल्म देखने के लिए भी जा सकते हैं. या फिर उनकी फेवरेट फिल्म की एक पूरी सीरीज पेन ड्राइव में भरकर दे सकते हैं. आप घर पर ही बैठकर उनके साथ फिल्म देखने का आनंद ले सकते हैं.

