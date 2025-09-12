चाहती हैं घनी और लंबी पलकें? रोजाना सोने से पहले करें ये काम, आपकी खूबसूरत आंखों के कायल हो जाएंगे लोग

विज्ञापन

Eyelash growth oil: लंबी और घनी पलकों के लिए महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि नारियल तेल, विटामिन ई और कैस्टर ऑयल जैसे घरेलू नुस्खे कारगर हैं. इन्हें अपनाकर आप अपनी आंखों की खूबसूरती नेचुरली बढ़ा सकती हैं.

Easy Home Remedies for Beautiful Eyes: क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी आंखों की पलकें लंबी और घनी दिखें, लेकिन बार-बार नकली लैशेज लगाना पसंद नहीं करतीं? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स या सलून ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं. कुछ आसान और प्राकृतिक घरेलू नुस्खे आपकी पलकों को नेचुरल तरीके से लंबा और घना बना सकते हैं. इन नुस्खों का फायदा यह है कि ये सुरक्षित, किफायती और लंबे समय तक असरदार होते हैं.

क्यों जरूरी हैं घनी और लंबी पलकें? (how to grow eyelashes naturally)

पलकों की खूबसूरती से चेहरा और आंखें दोनों निखर जाती हैं. हर लड़की चाहती है कि उसकी पलकें नेचुरल तरीके से भरी-भरी दिखें, लेकिन अक्सर प्रदूषण, गलत खानपान और मेकअप प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से पलकें कमजोर होकर झड़ने लगती हैं. ऐसे में नियमित देखभाल और प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल पलकों को फिर से मजबूत और लंबा बना सकता है.

नारियल तेल से पाएं नेचुरल लैशेज ग्रोथ (Natural ways to grow eyelashes)

नारियल तेल सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि पलकों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद लॉरिक एसिड पलक की जड़ों तक गहराई से पोषण पहुंचाता है और इन्हें टूटने से बचाता है. रात में सोने से पहले हल्के हाथों से पलकों पर नारियल तेल लगाने से धीरे-धीरे उनकी ग्रोथ बेहतर होती है.

विटामिन ई ऑइल से पलकों को मिलेगी मजबूती (Long thick eyelashes home remedies)

विटामिन ई बालों और त्वचा की हेल्थ के लिए वरदान है. अगर आप अपनी पलकों को घना और मजबूत बनाना चाहती हैं, तो विटामिन ई कैप्सूल को बादाम तेल में मिलाकर रोज़ाना सोने से पहले पलकों पर लगाएं. कुछ ही हफ्तों में फर्क साफ दिखने लगेगा.

कैस्टर ऑयल – पलकों की ग्रोथ का सीक्रेट (Castor oil for eyelashes)

कैस्टर ऑयल लंबे समय से बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें मौजूद रेटिनॉल और ओमेगा फैटी एसिड्स पलकों को घना करने और तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। इसे नारियल तेल या बादाम तेल के साथ मिलाकर पलकों पर लगाएं. यह पलकों को मजबूत भी बनाएगा और गिरने से रोकेगा.

नेचुरल ब्यूटी का फायदा (Coconut oil eyelashes growth)

इन नुस्खों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपकी आंखों को नेचुरल खूबसूरती देते हैं. नकली लैशेज की तरह ये बनावटी नहीं लगते, बल्कि धीरे-धीरे पलकों की असली ग्रोथ में मदद करते हैं. बस इन्हें लगातार इस्तेमाल करने की जरूरत है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Fashion And Beauty Tips, Eyelashes Trend, Eyelash Growth, Natural Eyelash Growth Tips
