FAFO Parenting: बच्चों की परवरिश का नया तरीका, जहां गलतियां भी बनती हैं सीख का जरिया

FAFO Parenting: आजकल पेरेंटिंग के कई नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं. इन्हीं में से एक है FAFO Parenting, जिसने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है. इस नए ट्रेंड का मकसद बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने देना है. वहीं, पेरेंटिंग के इस नए स्टाइल को मॉडर्न और लॉजिकल माना जा रहा है क्योंकि यह बच्चों को जीवन के असली अनुभवों से जोड़ता है. आइए विस्तार से जानते हैं इस नए ट्रेंड के बारे में-

भृंगराज तेल बालों में लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया एक हफ्ते में नजर आएंगे ये फायदे

क्या है FAFO Parenting? (What is FAFO Parenting)

FAFO Parenting का मतलब है कि बच्चों को बार-बार रोकने या समझाने की बजाय उन्हें खुद अनुभव करने दिया जाए. आसान भाषा में समझें तो अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता और गलती करता है, तो उसे उसी गलती से सीखने का मौका मिले. जैसे- आपने बच्चे से कहा कि बाहर ठंड है लेकिन बच्चा स्वेटर पहनने से मना कर देता है. अब, जब वो आपकी बात न मानकर बिना स्वेटर बाहर जागा, तब उसे ठंड का अनुभव होगा और अगली बार वह खुद सावधान रहेगा.

सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. कोई बच्चा धूप में आइसक्रीम पिघलते देखकर सीख रहा है, तो कोई पेड़ पर चढ़ने के बाद नीचे उतरने में दिक्कत का सामना कर रहा है. ऐसे अनुभव बच्चों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें खुद सही-गलत का फर्क समझने में मदद करते हैं.

इस तरीके में बच्चे खुद फैसले लेते हैं और गलत होने पर उससे सीखते हैं.

बच्चे समझते हैं कि हर काम का एक परिणाम होता है.

इन सब से अलग छोटी-छोटी गलतियों से निकलकर बच्चे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनते हैं.

FAFO Parenting में माता-पिता के लिए सबसे मुश्किल काम होता है चुप रहना. बच्चे को गलती करते देख तुरंत रोकने का मन करता है लेकिन धैर्य रखना जरूरी है. साथ ही यह तरीका हर बच्चे के लिए अलग-अलग तरीके से अपनाना चाहिए. छोटे बच्चों को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए धीरे-धीरे और सुरक्षित माहौल में इसे लागू करना बेहतर है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



