फेशियल करने के बाद चेहरे पर जरूर लगाएं ये चीजें, ताकि स्किन ना पड़े ड्राई

फेशियल कराने के बाद आप फेस पर गुलाबजल (gulab jal) मिलाकर लगा सकती हैं. इससे साइडइफेक्ट नहीं होता है और चेहरे पर चमक भी बरकरार रहती है. आप ग्लिसरीन भी लगा सकती हैं स्किन पर. ऐसा करने से त्वचा पर चमक आती है. इससे पिंपल के दाग धब्बे भी गायब होने लगते हैं.

- बर्फ भी (how to apply ice on face) आप लगा सकती हैं चेहरे पर फेशियल के बाद. इससे जलन और रेडनेस भी गायब हो सकती है. इसको लगाने से चेहरे का ग्लो तेजी से बढ़ता है. विटामिन सी सीरम (vitamin c serum) को भी आप फेस पर लगा सकती हैं, ये भी आपकी चमक बढ़ाने का काम करता है.

- फेशियल (Facial ke bad chere skin care) के बाद आप बादाम तेल भी लगा सकती हैं, फेस पर. यह भी आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है. आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें. इससे दाग की समस्या नहीं होती है. तो अब से आप इन नुस्खों को अपनाकर स्किन को फेशियल के बाद होने वाले नुकसान से बचा सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.