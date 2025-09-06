ओपन पोर्स की पक्का छुट्टी कर देंगे ये 5 फेस पैक्स, रसोई की ही चीजों से हो जाएंगे तैयार

Skin Care: क्या आप भी ओपन पोर्स की समस्या से परेशान हैं और नाक, गाल या माथे के आसपास पोर्स ही पोर्स नजर आ रहे हैं या आईना देखते ही पूरा चेहरा अजीब खुरदुरा सा लग रहा है? अगर हां, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. यहां ऐसे कुछ फेस बनाने के तरीके दिए गए हैं जिन्हें चेहरे पर लगाया जाए तो इनसे ओपन पोर्स (Open Pores) की दिक्कत कम होती है. ये फेस पैक्स (Face Packs) स्किन को ताजगी देते है, पोर्स को सिंकुड़ने का काम करते हैं और चेहरे के टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं सो अलग. ऐसे में यहां जानिए महंगी क्रीम्स के बजाय किन फेस पैक्स को लगाने पर चेहरे पर नजर आने वाले बड़े गड्ढे कम हो सकते हैं.

ओपन पोर्स को कम करेंगे ये फेस पैक्स | Face Packs For Open Pores

मुल्तानी मिट्टी हमेशा से हमारे घरों में स्किन केयर की भरोसेमंद साथी रही है. यह न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल सोखती है बल्कि स्किन को कूल और फ्रेश भी महसूस कराती है. यह फेस पैक पोर्स को टोन करता है और स्किन को रिफ्रेश करता है.

कैसे इस्तेमाल करें

2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें.

चेहरे पर लगाकर 15 मिनट रखें. फिर ठंडे पानी से धो लें.

इससे पोर्स तुरंत टाइट लगने लगेंगे.

टमाटर और नींबू का फेस पैक

टमाटर नेचुरल ऐस्ट्रिंजेंट है और नींबू में भरपूर विटामिन C होता है. ये दोनों मिलकर डल और ऑयली स्किन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं. इससे पोर्स की प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा मिल सकता है.

कैसे इस्तेमाल करें

एक पका टमाटर मैश करके पल्प तैयार करें.

इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं.

फेस पर 10-12 मिनट लगाकर रखें और फिर हल्के पानी से धो लें.

स्किन ड्राई न हो इसलिए हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं.

इससे स्किन ब्राइट और रिफाइंड दिखता है और पोर्स कम होने में मदद मिलती है.

बेसन-हल्दी और दही का न्यूट्रिशनल पैक

इंडियन ब्यूटी रूटीन में बेसन, हल्दी और दही का कॉम्बिनेशन सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है. यह पोर्स को टाइट करने के साथ स्किन को न्यूट्रिशन भी देता है और हल्का एक्सफोलिएट करता है.

कैसे इस्तेमाल करें

2 बड़े चम्मच बेसन (Besan), एक चुटकी हल्दी और 2 बड़े चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बनाएं.

चेहरे पर 15-20 मिनट लगाकर रखें. फिर हल्के पानी से धो लें.

इससे स्किन स्मूद, फर्म और नेचुरली एक्सफोलिएटेड फील होती है.

ग्रीन टी आइस क्यूब्स

गर्मियों में ऑयली स्किन और बड़े पोर्स के लिए यह ट्रिक किसी वरदान से कम नहीं है. ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को फ्रेश और कूल रखते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें

ग्रीन टी बना कर आइस ट्रे में डालें और फ्रीज करें.

आइस क्यूब को धीरे-धीरे चेहरे पर रगड़ें.

इससे तुरंत कूलिंग, पोर्स टाइट (Pores Tight) और स्किन फ्रेश फील होगी.

एलोवेरा और ककड़ी का हाइड्रेटिंग फेस पैक

एलोवेरा और ककड़ी की प्रॉपर्टीज से भरा यह पैक स्किन को रिलैक्स करता है और साथ ही हाइड्रेशन और फर्मनेस देता है. यह भारीपन या चिकनापन नहीं छोड़ता, सिर्फ पोर्स कम और स्किन फ्रेश रखने में हेल्प करता है.

कैसे इस्तेमाल करें

2 बड़े चम्मच एलोवेरा जैल में 2 बड़े चम्मच ककड़ी का जूस मिलाएं.

मोटी लेयर लगाएं, 20 मिनट छोड़ें और ठंडे पानी से धो लें.

इससे स्किन के पोर्स कम होने लगते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.