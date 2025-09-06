यह मिठाई रोज खाएंगे तो बालों पर शिकाकाई लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, हेयर फॉल अपने आप हो जाएगा कम

Hair Fall Control: बालों के झड़ने से परेशान लोग अक्सर ही बालों पर तरह-तरह की चीजें लगाना शुरू कर देते हैं. लेकिन, अगर दिक्कत अंदरूनी हो तो ऐसे में ऊपर से कुछ भी लगाते रहने से किसी तरह का फायदा नजर नहीं आएगा. अगर आपके बाल झड़ने का कारण अंदरूनी है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण बाल झड़ रहे हैं तो यहां जिन लड्डुओं (Hair Fall Control Laddu) का जिक्र किया जा रहा है उन लड्डुओं को खाकर आपको बाल गिरने या झड़ने की समस्या से निजात मिल जाएगी. यहां जानिए इन पोषक तत्वों से भरपूर लड्डुओं को किस तरह से तैयार किया जा सकता है.

बालों का झड़ना रोकने के लिए कैसे बनाएं लड्डू

बालों का झड़ना रोकने के लिए जिन लड्डुओं को बनाना है उनके लिए आपको सामग्री में आधा कप काले तिल, आधा कप कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds), आधा कप अखरोट, एक चम्मच मोरिंगा पाउडर, एक चम्मच आंवला पाउडर और एक कप बीज निकालकर लिए गए खजूर और जरूरत के अनुसार घी की जरूरत होगी.

प्रोटीन, विटामिन और खनिज से भरपूर इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले तिल, अखरोट और कद्दू के बीजों को धीमी आंच पर पकाएं. इन चीजों को 4 से 5 मिनट भूनने के बाद ठंडा करें और फिर मिक्सर में डालकर पीस लें.

अब मोरिंगा पाउडर और आंवला पाउडर को साथ मिलाएं. इसमें खजूर भी डाल लें. सभी चीजों को मिक्स करके पीस लें. इसके बाद सारी चीजें एकसाथ मिलाने के बाद इसमें घी (Ghee) डालें और फिर इस मिश्रण को हाथों में लेकर लड्डू बनाना शुरू कर दें. स्वाद में तो ये लड्डू अच्छे है हीं साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं सो अलग. इन्हें खाने पर बालों का झड़ना कम होने लगता है.

पोषक तत्वों से भरपूर ये लड्डू बायोटिन, जिंक, ओमेगा-थ्री फैटी एसिड्स और आयरन से भरपूर होते हैं. बालों को इन लड्डुओं से अंदरूनी रूप से मजबूती मिलती है, मॉइश्चर मिलता है और बाल खूबसूरत नजर आने लगते हैं. इन लड्डुओं को रोजाना एक खाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.