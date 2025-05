चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं Smoking? एक्सपर्ट ने बताया रोज कर लें ये आसान काम, खुद नहीं करेगा बीड़ी-सिगरेट को हाथ लगाने का मन

What is the best thing to quit smoking: धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. बीड़ी-सिगरेट पीने से आप उम्र से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं, आपके फेफड़े जल्दी जमा होने लगते हैं, सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही ऑब्सट्रक्टिव डिजीज और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. ये बात अधिकतर लोग जानते हैं. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि वे चाहकर भी धूम्रपान नहीं छोड़ पा रहे हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो यहां हम आपको स्मोकिंग की लत छोड़ने का एक आसान तरीका बता रहे हैं.

क्या है ये खास तरीका?

दरअसल, ये तरीका सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर अंशुका परवानी ने बताया है. अंशुका हाल ही में फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट रश्मि शेट्टी के पॉडकास्ट का हिस्सा बनने पहुंची थीं. यहां उन्होंने स्मोकिंग की लत छोड़ने का एक बेहद आसान और असरदार तरीका बताया.

योगा ट्रेनर बताती हैं, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह के नशे से उबरना चाहते हैं, तो इसके लिए ब्रीदिंग एक असरदार तरीका हो सकता है. आइए समझते हैं इस बारे में विस्तार से-

अंशुका परवानी बताती हैं, हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र (Nervous System) होता है जिसे 'पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम' कहा जाता है. यह हमें शांत रहने, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने, हार्मोंस को कंट्रोल करने और स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करता है. वहीं, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं यानी गहरी सांस लेते हैं, तो इससे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है.

योगा ट्रेनर आगे बताती हैं, जब हम नशे की लत से उबरने की कोशिश करते हैं, तो स्मोकिंग की क्रेविंग सबसे ज्यादा परेशान करती है. ऐसे समय पर डीप ब्रीदिंग करने से तनाव कम होता है, मन शांत होता है और धूम्रपान की तलब घटती है. ऐसे में आप ये आसान तरीका अपना सकते हैं. इससे अलग आप डीप ब्रीदिंग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

4-7-8 ब्रीदिंग तकनीक

चार सेकंड तक सांस लें, सात सेकंड तक रोकें, इसके बाद आठ सेकंड तक सांस को धीरे-धीरे छोड़ें. यह तकनीक शरीर को शांत करती है और धूम्रपान की इच्छा को नियंत्रित करती है.

इसके लिए एक नथुने से सांस लें और धीरे-धीरे दूसरे से छोड़ें. यह तरीका तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है.

चार सेकंड तक सांस लें, फिर चार सेकंड तक सांस को रोककर रखें, इसके बाद चार सेकंड तक धीरे-धीरे सांस छोड़ें और फिर चार सेकंड तक रोकें. यह तकनीक मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है और धूम्रपान की तलब को कम करती है.

इन कुछ ब्रीदिंग अभ्यासों को नियमित रूप से करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, जिससे आपको धुम्रपान की लत छोड़ने में मदद मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.