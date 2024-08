बारिश के मौसम में बढ़ सकती है एलर्जी की परेशानी, जानिए किन योगासनों की मदद से इस समस्या से बचना है संभव

Yoga for avoid allergies in rainy season: बारिश के मौसम (rainy season ) में लोगों को एलर्जी (allergies) की परेशानी होना सामान्य है. इस समय नमी और उमस के कारण बैक्टेरिया तेजी से पनपनते हैं और कई बार एलर्जी का कारण बन जाते हैं. इन समस्याओं से बचने के लिए अक्सर लोग एलर्जी रोधक की दवाओं का सेवन करना शुरू कर देते हैं. हालांकि इन दवाओं के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं. बारिश के मौसम में होने वाली एलर्जी की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा उपाय भी है, जो कारगर साबित हो सकता है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स का खतरा भी नहीं होता है. इस मौसम में योग (yoga) सहारा लेकर एलर्जी की समस्या से राहत पाया जा सकता है. कुछ खास योग आसन श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं इस मौसम में किन योगासन से एलर्जी से बचने में मदद मिल सकती है.

बारिश के मौसम में एलर्जी से बचाव करने वाले योगासन (These are effective yoga for avoid allergies during rainy season)

बालासन

बारिश के मौसम में रेगुलर बालासन करने से एलर्जी से बचा जा सकता है. बालासन करने के लिए पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठें और दोनों ही हाथों को ऊपर ले जाएं. अब आगे की ओर झुकते हुए हथेलियों को जमीन पर ले जाएं. इसके बाद अपने सिर को आगे की ओर झुकाते हुए जमीन पर टिका दें. इस मुद्रा में गहरी सांसे लें. इस आसन से वजन कम करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही बदन दर्द और मानसिक तनाव भी दूर होता है.

Photo Credit: iStock

वज्रासन

व्रजासन एलर्जी से बचने का बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है. व्रजासन करने के लिए घुटनों को पीछे की ओर मोड़ कर बैठें. मुद्रा ऐसी होनी चाहिए कि हिप्स को एड़ी के ऊपर हों. सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लें और दोनों हथेलियों को जांघों पर रखें. कुछ समय इसी मुद्रा में रहें और गहरी सांसे लें.

Photo Credit: Istock

हलासन

हलासन एलर्जी से बचाव करने वाला आसन है. इस आसन को करने के लिए पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को नीचे रख लें. उसके बाद धीरे-धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और उन्हें कमर के सहारे सिर के पीछे की ओर जाकर जमीन छूने का प्रयास करें. इस मुद्रा को दस बार दोहराएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.