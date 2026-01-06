भारत की इन 4 जगहों से दिखता है सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा, व्यू ऐसा कि बार-बार देखने का करेगा मन

4 Places to See Sunset: कई लोगों को सूर्य उदय (Sun Rise) और सूर्यास्त (Sunset) का नजारा देखना बहुत पसंद होता है. सुबह उगते सूरज की लालिमा हो या शाम को ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी, दोनों ही मन को सुकून देने वाले होते हैं. भारत में सर्दियों का मौसम सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम साफ रहता है, हवा में ठंडक होती है और आसमान भी अधिकतर बिल्कुल साफ नजर आता है. अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और सनसेट का नजारा देखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको भारत की ऐसी 4 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सूर्यास्त का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. यहां से व्यू इतना प्यारा दिखता है, कि एक बार देखकर आपका मन बार-बार उसी पल को फिर से महसूस करने का करेगा.

1. रण ऑफ कच्छ, गुजरात

सर्दियों के मौसम में ग्रेट रण ऑफ कच्छ का नजारा बेहद खास और देखने लायक होता है. ठंडी सर्द शामों में यहां रुककर सूर्यास्त के नजारे का आनंद लेना बहुत ही सुकून देने वाला लगता है. इसके अलावा रण उत्सव के दौरान यह अनुभव और भी खास हो जाता है. इस समय यहां लोक संगीत, ट्रेडिशनल डांस, हस्तशिल्प, ऊंट सफारी और स्थानीय खान-पान का आनंद लिया जा सकता है.

वर्कला की ऊंची चट्टानों से अरब सागर का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है. सर्दियों के मौसम में यहां का आसमान बिल्कुल साफ रहता है, जिससे समुद्र में डूबते सूरज का पूरा दृश्य साफ नजर आता है. जैसे‑जैसे सूरज पानी में समाता है, आसमान के रंग बदलते चले जाते हैं और माहौल बेहद मनमोहक हो जाता है. सनसेट का नजारा देखने के लिए आप क्लिफ के किनारे बने कैफे में जा सकते हैं.

सर्दियों के मौसम में थार रेगिस्तान सूर्यास्त के समय बेहद खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है. जैसे‑जैसे सूरज रेत के टीलों के पीछे ढलता है, पूरा रेगिस्तान सुनहरे और लाल रंगों में नजर आने लगता है. यह नजारा बेहद शांत और मन को सुकून देने वाला होता है. सनसेट का नजारा देखने के लिए आप यहां जा सकते हैं.

माउंट आबू, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अपने खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. यहां का सनसेट पॉइंट अरावली पहाड़ियों का शानदार दृश्य देखने के लिए मशहूर है. सर्दियों की ठंडी शामों में जब सूरज धीरे‑धीरे पहाड़ियों के पीछे ढलता है, तो आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर जाता है, जो देखने में बेहद मनमोहक लगता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.