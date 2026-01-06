सर्दियों में रूखी त्वचा से परेशान? घर पर बनाएं ये 3 नेचुरल स्क्रब, चमकदार बन जाएगी स्किन

Natural Scrubs For Skin: सर्दियों का मौसम त्वचा का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में ठंडी हवा और कम नमी के कारण स्किन रूखी और बेजान महसूस होने लगती है. यह समस्या त्वचा पर डेड सेल्स जमा होने के कारण होती है. इसके अलावा सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और त्वचा को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता. ऐसे में बॉडी एक्सफोलिएशन यानी त्वचा की सफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है. चलिए आपको कुछ बॉडी स्क्रब बताते हैं, जो आसानी से घर पर ही बनाए जा सकते हैं. इसके लिए ज्यादा खर्च भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नेचुरल बॉडी स्क्रब से त्वचा को चमकदार बना सकते हैं.

चीनी और नारियल तेल का स्क्रब

चीनी एक बेहतरीन नेचुरल एक्सफोलिएटर है. यह त्वचा से डेड सेल्स को हटाने में मदद करती है. नारियल तेल स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और रूखापन दूर करता है. इस स्क्रब को बनाने के लिए बस दो चम्मच चीनी में एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं. इसे नहाने से पहले हल्के हाथों से पूरे शरीर पर मसाज करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. नियमित इस्तेमाल से त्वचा सर्दियों में भी मुलायम और चमकदार बनी रहती है.

कॉफी न केवल थकान कम करने में मदद करती है, बल्कि त्वचा को स्मूथ और टाइट बनाने में भी लाभकारी है. ऑलिव ऑयल त्वचा को पोषण देता है और उसे रूखेपन से बचाता है. इस स्क्रब को बनाने के लिए दो चम्मच कॉफी पाउडर में एक चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं. इसे खासतौर पर कोहनी, घुटनों और एड़ियों पर लगाएं. नियमित इस्तेमाल से यह त्वचा को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनाता है.

सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए ओट्स और शहद का स्क्रब बहुत अच्छा विकल्प है. ओट्स में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो खुजली और जलन को कम करते हैं. शहद त्वचा को नमी देता है और उसे पोषण पहुंचाता है. दो चम्मच पिसे हुए ओट्स में एक चम्मच शहद मिलाएं और जरूरत हो तो थोड़ा दूध डालें. इस मिश्रण को त्वचा पर सर्कुलर मोशन में लगाएं. यह स्क्रब त्वचा को न केवल सॉफ्ट बनाता है, बल्कि प्राकृतिक चमक भी देता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.