प्याज खरीदते समय 99% लोग करते हैं ये गलती! आप भी रखें इन बातों का ध्यान, वरना हो सकता है नुकसान

Tips and Tricks for Buying Onion: किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के स्वाद में चार-चांद लगाने के लिए प्याज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. इसके बिना तो किचन भी अधूरी सी ही लगती है. अधिकतर हर एक मसाले वाले खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर हम बाजार से अच्छी प्याज खरीदकर ही न लाए तो पूरे खाने का स्वाद बिगड़ सकता है. इससे न केवल पैसे बर्बाद होते हैं बल्कि सेहत पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है. माना जाता है कि 99% लोग बाहर से केवल अच्छी रंगत देखकर ही मार्केट से प्याज खरीद लाते हैं लेकिन घर में जब उसे काटते हैं तो वो एकदम खराब और सड़ी हुई निकलती है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिनका आपको प्याज खरीदते समय ध्यान रखना है, जिससे आपको किसी भी तरह का नुकसान न उठाना पड़े.

कैसी प्याज खरीदें?

हमेशा आप ध्यान रखें कि जिस प्याज की स्टेम यानी ऊपरी हिस्सा लंबा हो उसे ही खरीदें. ऐसी प्याज फ्रेश और खाने के लिए सबसे बेहतर होती है. वहीं, अगर प्याज की स्टेम बैठी हुई हो तो उसे न खरीदें. ये अंदर से गली और खराब निकल सकती है. दरअसल, अगर स्टेम लंबी होती है तो उससे ये पता लगता है कि उसे अभी हाल-फिलहाल में ही तोड़ा गया है. वहीं, बैठी हुई स्टेम से ये पता लगता है कि प्याज अंदर से गलना शुरू हो गई है.

कभी-कभी प्याज पर काले, हरे या नीले रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं. कोशिश करें कि आप ऐसी प्याज बाजार से न खरीदकर लाएं, ये धब्बे काली फंगस के हो सकते हैं. ये फंगस प्याज को गलत तरीके से स्टोर करने की वजह से लग सकती है. ऐसे में अगर आप फंगस वाली प्याज लेकर आ गए हैं तो उसे अच्छे से धोकर ही खाएं. ऐसी प्याज को सलाद में खाने की जगह हमेशा पकाकर खाने की ही सलाह दी जाती है. ये फंगस शरीर के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है.

कई बार लोग तीखी गंध की वजह से प्याज को सही समझकर खरीद लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है. आपको बता दें कि फ्रेश प्याज में किसी तरह की महक या गंध नहीं होती है जबतक उसे काटा न जाए. ऐसे में अगर प्याज में आपको फंसस, सड़न-गलन की महक आ रही है तो उसे भूलकर भी न खरीदें.

कई बार प्याज देखने में तो काफी मोटी होती है लेकिन उठाते ही उसका वजन काफी हल्का महसूस होता है. इसका मतलब ये है कि प्याज अंदर से सूखना शुरू हो गई है. ऐसे में जब भी प्याज खरीदने जाएं तो हाथ में उठाकर उसके वजन का जरूर अनुमान लगा लें.

