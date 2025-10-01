दशहरा पर शस्त्र की सफाई कैसे करते हैं? जरूर जान लें सही तरीका

Dussehra Tips and Tricks: दशहरा या विजयादशमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दिन हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं. मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की रक्षा की थी. ऐसे में इस खास मौके पर रावण दहन किया जाता है. इससे अलग दशहरा पर एक खास परंपरा भी निभाई जाती है, शस्त्र पूजन. पुराने समय में राजा और योद्धा अपने हथियारों की पूजा करते थे. आज भी लोग अपने घर में रखे पारंपरिक हथियार जैसे तलवार, भाला, त्रिशूल या आधुनिक हथियार जैसे पिस्टल और राइफल की पूजा करते हैं. पूजा से पहले इनकी सफाई करना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं इसका सही तरीका क्या है.

दशहरा पर कैसे करें अलग-अलग शस्त्रों की सफाई

तलवार, त्रिशूल या भाले जैसे शस्त्रों की सफाई करना आसान होता है. इन्हें धार की विपरीत दिशा में सुरक्षित पकड़कर कपड़े और ब्रश से साफ किया जा सकता है. इसके बाद गंगाजल या पानी से धोकर हल्का तेल लगाया जाता है, ताकि जंग न लगे. इसके बाद आप इन्हें पूजा में रख सकते हैं.

आजकल कई लोग लाइसेंस लेकर पिस्टल या राइफल रखते हैं या फिर अपने दादा-परदादा के समय से घर में सजावट के तौर पर रखी बंदूकों की सफाई करते हैं. ऐसे हथियारों की सफाई करना आसान नहीं होता है. थोड़ी सी असावधानी से बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में इनकी सफाई करते समय कुछ खास नियमों का पालन जरूरी है.

सबसे पहले हथियार को अनलोड करें. यानी उसमें से सारी गोलियां निकाल लें.

सेफ्टी ऑन रखें. अधिकांश गनों में सेफ्टी लॉक होता है. सफाई से पहले इसे ऑन कर दें ताकि गलती से भी ट्रिगर दबने पर गोली न चले.

सफाई करते समय हथियार का मुंह (बैरेल) हमेशा सुरक्षित दिशा में होना चाहिए. किसी व्यक्ति या जीवित चीज की तरफ न हो.

ब्रश, क्लीनिंग रॉड और क्लीनिंग सॉल्यूशन से बैरल और बाकी हिस्से को साफ करें.

हथियार पर हल्का गन ऑयल लगाने से उसमें जंग नहीं लगेगा.

सफाई या पूजा के दौरान बच्चों और पालतू जानवरों को आसपास न आने दें.

इस तरह की परंपरा निभाने के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है. बीते कुछ दिनों पहले फिल्म स्टार गोविंदा के अपने गन को साफ करते हुए घायल होने की खबर सामने आई थी. इससे साफ समझ आता है कि हथियार के साथ जरा सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है. ऐसे में इस दशहरे पर आप जब भी शस्त्र पूजन करें, तो ये खास सावधानी जरूर बरतें.

