Dussehra 2025 Rangoli Designs: दशहरा पर ऐसे बनाएं रंगोली, देखते ही हर कोई करेगा तारीफ

Dussehra 2025 Rangoli Designs: त्योहार सिर्फ पूजा और मिठाइयों से पूरे नहीं होते. सजावट का भी अपना ही आनंद है. दशहरा यानी विजयादशमी पर रावण दहन जितना जरूरी है, उतना ही खास घर के आंगन में रंगोली सजाना भी माना जाता है. कहते हैं रंगोली से न सिर्फ घर सुंदर दिखता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी आती है. इस बार दशहरा 7 अक्टूबर 2025, मंगलवार को मनाया जाएगा. अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह की रंगोली बनाएं, तो आपके लिए यहां कुछ खास आइडिया हैं.

पारंपरिक रंगोली डिज़ाइन (traditional rangoli patterns)

दशहरे की रंगोली में आप भगवान श्री राम की विजय, धनुष-बाण या देवी दुर्गा के शेर पर सवार स्वरूप जैसे डिज़ाइन बना सकती हैं. साथ ही शंख, स्वस्तिक, ओम और कमल के फूल जैसे शुभ प्रतीक भी बेहद लोकप्रिय हैं. इन डिज़ाइनों में पीले, लाल और नारंगी जैसे चमकीले रंग मिलाकर त्योहार की रौनक बढ़ाई जा सकती है.

फूलों से बनी रंगोली (floral rangoli designs)

आजकल फूलों की रंगोली भी खूब ट्रेंड में है. गेंदे, गुलाब और चमेली की पंखुड़ियों से मंडला या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाई जाए, तो उसका अलग ही आकर्षण होता है.

फूलों की ताजगी और खुशबू से पूरा घर महक उठता है.

मॉडर्न और 3D रंगोली (3D rangoli ideas)

अगर आप कुछ हटकर चाहती हैं तो 3D इफेक्ट वाली रंगोली या शेडिंग टेक्नीक से बनी डिज़ाइन आज़मा सकती हैं.

थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से ऐसा पैटर्न बना पाएंगी, जो मेहमानों की नज़रें खींच लेगा,

दशहरा के पावन अवसर पर सनातन धर्म, श्री राम और उनके दिव्य धनूष की ये रंगोली अपने आंगन में बनाना बहुत ही जबरदस्त हो सकता है.

दीपों से सजाएं रंगोली (Rangoli for Dussehra)

दशहरा की रात दीयों और मोमबत्तियों से रंगोली सजाना न भूलें. मिट्टी के दीपक रंगोली के चारों ओर रखने से पूरा घर दिव्य आभा से भर जाएगा. चाहें तो बीच में भगवान श्री राम, माता सीता या देवी दुर्गा की छोटी मूर्ति भी रखी जा सकती है.

परिवार के साथ मिलकर सजाएं (festive home decoration ideas)

रंगोली सिर्फ सजावट नहीं है, यह परिवार को जोड़ने का मौका भी है. बच्चों को भी इसमें शामिल करें, ताकि वे भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस कर सकें.

