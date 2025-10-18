विज्ञापन

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस पर कौन सी रंगोली बनाएं? यहां देखें 7 बेहतरीन और खूबसूरत डिजाइन

Rangoli Design for Dhanteras: आज हम आपको 7 आसान, ट्रेंडी, बेहतरीन और खूबसूरत रंगोली डिजाइन बताएंगे जो इस धनतेरस आप अपने घर में बना सकते हैं. ये बनाने में भी काफी आसान होंगे और आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस पर कौन सी रंगोली बनाएं? यहां देखें 7 बेहतरीन और खूबसूरत डिजाइन
Dhanteras Rangoli Design

Dhanteras Rangoli Design: धनतेरस के पावन त्योहार के साथ दिवाली की शुरूआत हो जाती है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने का विधान है. पूरे देश में आज यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व बनाया जा रहा है. इस मौके पर लोग अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं और घर की रौनक को बढ़ाते हैं. बता दें कि रंगोली बनाना एक पुरानी परंपरा है. ये भी माना जाता है घर के मेन गेट पर रंगोली बनाने से धन और समृद्धि घर में आती है. इसी के चलते आज हम आपको 7 आसान, ट्रेंडी, बेहतरीन और खूबसूरत रंगोली डिजाइन बताएंगे जो इस धनतेरस आप अपने घर में बना सकते हैं. ये बनाने में भी काफी आसान होंगे और आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे.

1. कलश और सिक्को वाली रंगोली

धनतेरस के मौके पर आप घर में कलश और सिक्को वाली रंगोली बना सकते हैं. इस रंगोली को बनाने के लिए आप मेटालिक गोल्ड रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे रंगोली की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AI

2. स्वास्तिक और शुभ-लाभ

भारतीय संस्कृति में ये दोनों चिन्ह बहुत शुभ माने जाते हैं. ऐसे में आप धनतेरस पर इन चिन्हों की रंगोली बना सकते हैं. ये आप घर के मेन गेट पर बनाएं. ये रंगोली आपकी काफी जल्दी और आसानी से भी बन जाएगी.

Photo Credit: AI

Photo Credit: AI

3. फूलों की रंगोली

जिन लोगों को केमिक्ल वाले रंगों से दिक्कते होती है वे रंग-बिरंगे फूलों से घर में रंगोली बना सकते हैं. इसके लिए आप गेंदे और गुलाबी की पत्तियों का इस्तेमाल कर खूबसूरत पैटर्न बना सकते हैं. इस रंगोली से आपके घर में खुशबू भी आएगी.

AI

Photo Credit: AI

4. दीये वाली रंगोली

धनतेरस पर आप दीये वाली रंगोली बना सकते हैं. इसके लिए पहले आप रंगों से कोई शानदार पैटर्न बनाएं और फिर अपने डिजाइन के अनुसार जलते हुए दीये रखें. ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है.

AI

Photo Credit: AI

5. मां लक्ष्मी के पदचिन्ह

धनतेरस के मौके पर मां लक्ष्मी के पदचिन्ह वाली रंगोली बनाना काफी शुभ माना जाता है. इसके लिए आप चावल के आटे या सफेद रंग से घर के बाहर से अंदर की ओर छोटे-छोटे लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बना सकते हैं.

AI

Photo Credit: AI

6. मोर के डिजाइन वाली रंगोली

रंगोली में मोर का डिजाइन अधिकतर लोगों का ध्यान खींच ही लेता और ये देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है. इसमें आप हरे, नीले और सफेद रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये डिजाइन घर की शोभा बढ़ा देगा.

AI

Photo Credit: AI

7. शुभ धनतेरस 

धनतेरस के अवसर पर आप घर में  शुभ धनतेरस की शुभकामना वाली रंगोली बना सकते हैं. ये देखने में काफी सुंदर और मनमोहक भी लगेगी.

Photo Credit: AI

Photo Credit: AI

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhanteras 2025, Dhanteras Rangoli Design, Rangoli, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com