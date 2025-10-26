Chhath Rangoli Designs: रंग-बिरंगे रंगों से घर पर सुंदर रंगोली बनाकर करें छठी मैया का स्वागत, देखिए शानदार डिजाइन्स

Chatth puja ke liye rangoli: लोक आस्था का महापर्व छठ कल यानी 26 अक्टूबर को नहाए-खाए से शुरुआत हो गया है. इसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को होगा. ये व्रत सबसे कठिन माना जाता है. छठ पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं. इस मौके पर घर की साफ-सफाई और सजावट करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. छठी मैया का स्वागत करने के लिए लोग अपने घर के मेन गेट और पूजा स्थल पर रंगोली बनाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार छठ पर रंगोली बनाने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. हम आपके लिए कुछ चुनिंदा रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं जिन्हें आप घर के आंगन-गेट पर बना सकते हैं.

1. फूलों से बनाएं रंगोली

आप छठ के मौके पर अपने घर के आंगन और मेन गेट पर रंग बिरंगे फूलों की पत्तियों से रंगोली बना सकते हैं. इसकी जगह आप प्लास्टिक वाले फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये देखने में बेहद ही सुंदर लगती हैं.

आप रंगों से अपने मन मुताबिक प्यारा सा डिजाइन बनाकर हैप्पी छठ पूजा की शुभकामना लिख सकते हैं. इस तरह की रंगोली बहुत आसानी से भी बन जाती है और देखने में भी काफी खूबसूरत लगती है.

3. मोर के डिजाइन वाली रंगोली

छठ के मौके पर आप घर में मोर के डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. इसमें हरा और नीला रंग मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है. इसके अलावा इस रंगोली के आसपास आप फूल का डिजाइन भी बना सकते हैं.

घर में रंगो से बनी कलश वाली रंगोली भी देखने में बेहद प्यारी लगती हैं. इससे घर की शोभा और भी बढ़ जाती है. ये काफी आसानी से भी बन सकती हैं. छठ के मौके पर आप ये रंगोली जरूर बनाएं.

छठ के पावन अवसर पर आप कमल के डिजाइन वाली रंगोली घर पर बना सकते हैं. इसके ऊपर आप दीये भी रख सकते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में चार-चांद लग जाएंगे. ये घर को ट्रेडिशनल लुक भी देगा.



