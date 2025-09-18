विज्ञापन

दुर्गा पूजा पर दिखना है स्‍टनिंग? काजोल के ये 6 साड़ी लुक्स कर लें कॉपी, सब की निगाहें आप पर ही टिकी रहेंगी

दुर्गा पूजा में ट्रेडिशनल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं? काजोल के आइकॉनिक साड़ी लुक्स से लें फैशन इंस्पिरेशन. हर लुक में ट्रेडिशन और मॉडर्न का परफेक्ट बैलेंस आपको देगा स्टनिंग फेस्टिवल स्टाइल.

काजोल की 6 साड़ियां जो दुर्गा पूजा में आपको देंगी ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट कॉम्बो

Kajol Saree Looks For Durga Puja: दुर्गा पूजा का मौसम आते ही भक्ति और उत्सव का माहौल बन जाता है. इसके साथ ही यह समय लोगों के लिए फैशन और स्टाइल दिखाने का भी होता है. जब बात आती है पारंपरिक साड़ी को एलिगेंट और मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पहनने की, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का नाम सबसे आगे आता है. उनके साड़ी लुक्स हर साल फेस्टिवल सीजन में ट्रेंड सेट कर देते हैं. इस बार आप भी काजोल के इन आइकॉनिक लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर दुर्गा पूजा पर स्टाइल गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं.

पीली साड़ी में दिखें ग्रेसफुल (Yellow Saree Glam)

काजोल का यलो साड़ी लुक रेड ब्लाउज और गोल्ड ज्वेलरी के साथ एकदम परफेक्ट फेस्टिवल वाइब देता है. गजरे और बिंदी के साथ यह लुक हर पूजा पंडाल और फैमिली गेदरिंग के लिए आइडियल है.

लाल रंग का जादू (Red Saree Magic)

रेड साड़ी विद गोल्डन डॉट्स, ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप…काजोल का यह लुक आपको पूजा की शाम को सबसे अलग बना देगा. रेड कलर की एलीगेंस हर मौके पर चार्म बढ़ा देती है.

सफेद और सुनहरे का शाही अंदाज (White & Gold Royalty)

व्हाइट एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन वाली काजोल की साड़ी हर ट्रेडिशनल इवेंट के लिए परफेक्ट है. मिनिमल ज्वेलरी, सिंपल मेकअप और माथे की लाल बिंदी उनके लुक को क्लासिक और रॉयल टच देती है.

पिंक में सादगी और स्टाइल (Pink Saree Charm)

पिंक साड़ी और पिंक गजरे का कॉम्बो, झुमके और ब्रेसलेट के साथ काजोल का यह लुक बेहद फ्रेश और ट्रेंडी दिखता है. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो मिनिमल स्टाइल में एलीगेंट दिखना चाहती हैं.

काजोल के ये 7 साड़ी लुक्स दुर्गा पूजा 2025 के लिए आपके फेस्टिवल आउटफिट्स को और भी खास बना सकते हैं.

सही ज्वेलरी, सिंपल मेकअप और कॉन्फिडेंस के साथ आप भी इस बार पूजा पंडाल में सबकी नज़रों का केंद्र बन सकती हैं.

