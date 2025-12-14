विज्ञापन

मुल्तानी मिट्टी से चेहरे के दाग-धब्बे कैसे साफ करें? डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया सबसे आसान तरीका, चमक जाएगी स्किन

Multani Mitti for Dark Spots: आज हम आपको मुल्तानी मिट्टी का एक ऐसा देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप फेस पर मौजूद दाग-धब्बों को हटाकर ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. ये जानकारी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में दी है.

Read Time: 3 mins
Share
मुल्तानी मिट्टी से चेहरे के दाग-धब्बे कैसे साफ करें? डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया सबसे आसान तरीका, चमक जाएगी स्किन
मुल्तानी मिट्टी से चेहरे के दाग-धब्बे कैसे हटाएं?
File Photo

Multani Mitti for Dark Spots: हर कोई चाहता है कि उसके चेहरे पर दाग-धब्बे न हो और त्वचा हमेशा चमकती रहे. लेकिन कई बार पिंपल्स और एक्ने अपने निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें हटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इन डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इनका प्रभाव नजर नहीं आता है. ऐसे में घरेलू नुस्खे बहुत ही ज्यादा कारगर माने जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको मुल्तानी मिट्टी का एक ऐसा देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप फेस पर मौजूद दाग-धब्बों को हटाकर ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. ये जानकारी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

यह भी पढ़ें: सर्दियों में सुबह चेहरे पर क्या लगाना चाहिए? सोफ्ट और चमकदार त्वचा के लिए ऐसे करें अपना स्किनकेयर

देसी नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री (Multani Mitti Home Remedy)

  • मुल्तानी मिट्टी
  • चंदन पाउडर
  • नींबू-संतरे के छिलके का पाउडर 
  • गुलाबजल

कैसे करें इस्तेमाल? (How to Use Multani Mitti)

डॉक्टर सुभाष गोयल बताते हैं कि आप एक कटोरी में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी के साथ चंदन पाउडर और नींबू-संतरे के छिलके का पाउडर मिलाएं. अब इसमें गुलाबजल डालकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने फेस पर लगाएं और अच्छे से रगड़ें. ऐसा नियमित रूप से करने से चेहरे की गंदगी, दाग-धब्बे, कील-मुंहासे दूर हो जाते हैं. अगर आपको नींबू-संतरे के छिलके का पाउडर बाजार में नहीं मिलता है तो आप इनके छिलको को घर पर सुखाकर भी पाउडर बना सकते हैं. 

क्यों है फायदेमंद? 

मुल्तानी मिट्टी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इसको लगाने से फेस की गहराई से सफाई होती है और डार्क स्पॉट्स कम होकर स्किन चमकने लगती है. वहीं, नींबू-संतरे के छिलकों में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं तो त्वचा के दाग-धब्बों को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा गुलाबजल स्किन को हाईड्रेट करने और चमकदार बनाने में मदद करता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Multani Mitti, Beauty, Lifestyle News, Dark Spots
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com