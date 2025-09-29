Durga Ashtami 2025 Wishes, Quotes: मां के कदम आपके घर में आएं...इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

Durga Ashtami 2025 Wishes, Quotes: दुर्गा अष्टमी का त्योहार शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक माना जाता है. नवरात्रि के आठवें दिन मां दुर्गा की पूजा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होती है. इस दिन श्रद्धालु मां महागौरी की आराधना कर और उनकी कृपा से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना करते हैं. शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि इस साल 30 सितंबर 2025 को पड़ रही है. मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों के घर-आंगन में पधारकर दुख-दरिद्रता दूर करती हैं और खुशहाली लाती हैं.

अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन का भी खास महत्व होता है. लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार मां को भोग लगाते हैं और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं. हालांकि, इस सब की शुरुआत शुभकामनाओं के साथ होती है. इस शुभ अवसर पर लोग अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं और मंगल संदेश भी भेजते हैं. ऐसे में यहां हम भी आपके लिए अष्टमी के कुछ चुनिंदा संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ भेजें दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार,

सुख संपत्ति मिले आपको अपार.

दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.

जो करें मां दुर्गा का मनन, कटे उसके सारे कलेश

युग-युग में साधु मुनि देते हैं सबको यह उपदेश. दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

मां के कदम आपके घर में आएं,

आप खुशी से नहाएं,

परेशानियां आपसे आंखें चुराएं,

दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.