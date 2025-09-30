विज्ञापन

Durga Ashtami Rangoli Designs: दुर्गा अष्टमी पर आंगन में बनाएं ये खूबसूरत रंगोली, देखें एक से बढ़कर एक Photos

Durga Ashtami 2025 Rangoli Designs:

दुर्गा अष्टमी पर बनाएं ये खूबसूरत रंगोली

Durga Ashtami 2025 Rangoli Designs: आज यानी 30 सितंबर, मंगलवार को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है. अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों के घर-आंगन में विराजमान होकर उनके जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. यही वजह है कि लोग इस दिन पूरे मन और श्रद्धा से माता रानी की पूजा करते हैं.

इस खास मौके पर लोग अपने घर की साफ-सफाई कर मां के स्वागत में सुंदर सजाते हैं. खासकर आंगन में रंगोली बनाने को बेहद शुभ माना जाता है. रंगोली न केवल साज-सज्जा में चार चांद लगाती है, बल्कि इसे सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है. ऐसे में यहां हम भी आपके लिए कुछ बेहद खूबसूरत और आसान रंगोली डिजाइन्स की तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इनमें से चुनकर अपने आंगन को सुंदर सजा सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

मां के कदम वाली रंगोली

रंगोली में इस तरह खासकर मां के कदम बनाना बेहद पसंद किया जाता है. ये डिजाइन जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है और खूबसूरत भी लगता है.

मां दुर्गा की आकृति

आप आंगन में इस तरह मां दुर्गा की आकृतियों वाली रंगोली बना सकते हैं. ये न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती हैं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी शुभ मानी जाती हैं.

फूलों वाली रंगोली

इन सब से अलग आप अलग-अलग रंगों से इस तरह फूलों वाली रंगोली भी बना सकते हैं.

