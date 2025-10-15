विज्ञापन

क्या नारियल का तेल स्ट्रेच मार्क्स को हटा सकता है? डर्माटोलॉजिस्ट से जानें स्किन पर नारियल का तेल लगाने से क्या होता है

Coconut Oil For Stretch marks: माना जाता है कि नारियल के तेल के नियमित इस्तेमाल से स्ट्रेच मार्क्स कम होने लगते हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

क्या नारियल का तेल स्ट्रेच मार्क्स को हटा सकता है? डर्माटोलॉजिस्ट से जानें स्किन पर नारियल का तेल लगाने से क्या होता है
क्या नारियल का तेल लगाने से स्ट्रेच मार्क्स साफ हो सकते हैं?

Coconut Oil For Stretch marks: स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स होना एक आम बात है. ये तब होते हैं जब हमारी स्किन अचानक खिंचती या सिकुड़ती है. जैसे- प्रेग्नेंसी के दौरान, वेट ट्रेनिंग करते समय या फिर ग्रोथ पीरियड यानी प्यूबरिटी के समय. ऐसे में त्वचा की अंदरूनी परतों में हल्की दरारें पड़ जाती हैं, जो बाद में स्ट्रेच मार्क्स के रूप में नजर आने लगती हैं. अब, अधिकतर लोग इनके कारण शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं और ऐसे में स्किन से इन निशानों को साफ करने के लिए तरह-तरह के तरीके आजमाते हैं. इन्हीं तरीकों में से एक है नारियल के तेल का इस्तेमाल. माना जाता है कि नारियल के तेल के नियमित इस्तेमाल से स्ट्रेच मार्क्स कम होने लगते हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से- 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में फेमस डर्माटोलॉजिस्ट जुश्या भाटिया सरीन बताती हैं, नारियल तेल को बालों के साथ-साथ स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है लेकिन बात स्ट्रेच मार्क्स की करें, तो ये तेल स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है. 

डॉक्टर सरीन के अनुसार, जब स्किन अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहती है, तो स्ट्रेच मार्क्स कम दिखाई देते हैं. यानी त्वचा में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है. नारियल का तेल खुद से बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं देता, बल्कि ये त्वचा में मौजूद मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है. यानी ये स्किन से नमी को उड़ने से रोकता है.

फिर कैसे हटाएं स्ट्रेच मार्क्स?

इस सवाल का जवाब देते हुए डर्माटोलॉजिस्ट बताती हैं, अगर आप सिर्फ नारियल का तेल लगाएंगे, तो शायद बहुत फर्क न दिखे. लेकिन अगर आप पहले नारियल का तेल लगाकर उसके ऊपर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या क्रीम लगा लें, तो असर ज्यादा दिख सकता है. ऐसा करने से स्किन लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहती है और स्ट्रेच मार्क्स हल्के नजर आते हैं.

साथ ही अगर आप स्ट्रेच मार्क्स को कम करना चाहते हैं, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें. नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाएं और हेल्दी डाइट लें. इससे अलग इन निशान को पूरी तरह हटाने के लिए आप डर्माटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर रेटिनोल क्रीम्स, हायलूरोनिक एसिड सीरम या लेजर ट्रीटमेंट जैसे मेडिकल ऑप्शन भी अपना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

