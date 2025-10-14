बालों में चाय पत्ती का पानी लगाने से क्या होता है? यहां जान लें जबरदस्त फायदे

How to apply black tea on hair: हर कोई चाहता है कि उसके बाल काले, घने और चमकदार दिखें. लेकिन आज के समय में कम उम्र में ही लोगों के सिर पर सफेद बाल नजर आने लगे हैं, हेयर फॉल की समस्या बढ़ गई है और बाल बेजान नजर आते हैं. ऐसे में फिर इन परेशानियों से बचने के लिए लोग केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं. इससे समय के साथ बालों को और नुकसान पहुंचने लगता है. इस साइड इफैक्ट से बचने के लिए आप कुछ नेचुरल तरीकों की मदद भी ले सकते हैं. इन्हीं तरीकों में से एक है चाय के पानी का इस्तेमाल. हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, चाय पत्ती का पानी या खासकर ब्लैक टी बालों को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है.

बालों के लिए कैसे फायदेमंद है चाय पत्ती का पानी?

चाय पत्ती में टैनिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स के असर को खत्म करते हैं और समय से पहले बालों को सफेद होने से रोकते हैं.

इसमें थियाफ्लेविन और थियारुबिगिन पॉलीफेनोल पाए जाते हैं. ये चाय को गहरा रंग देते हैं, साथ ही यही बालों के रंग को भी नेचुरली डार्क बनाते हैं.

इसके अलावा, ब्लैक टी में मौजूद कैफीन बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और बाल झड़ने से रोकने में मदद करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह DHT हार्मोन को ब्लॉक करता है जो बालों के झड़ने के लिए जिम्मेदार होता है.

सबसे पहले 2 कप पानी उबालें और उसमें 3-4 ब्लैक टी बैग्स या चाय की पत्ती डाल दें.

इसे एक घंटे तक ठंडा होने दें.

ठंडा होने के बाद पानी को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें.

पहले अपने बालों को शैंपू से धो लें ताकि स्कैल्प साफ हो जाए.

अब, हल्के गीले बालों पर चाय का पानी स्प्रे करें.

उंगलियों से हल्का मसाज करें और 30-60 मिनट तक बालों पर लगा रहने दें.

इसके बाद सादे या हल्के गुनगुने पानी से बाल धो लें और एक डीप कंडीशनर लगाएं.

अगर आप इसे बालों के रंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक लगाएं. अगर आप इसे बालों की ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं तो केवल स्कैल्प पर लगाना भी काफी है.

चाय पत्ती का पानी आमतौर पर सुरक्षित होती है, लेकिन जिनके बाल बहुत ड्राई हैं, उन्हें इसे लंबे समय तक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कैफीन बालों को और ड्राई कर सकता है. हमेशा बाद में कंडीशनर जरूर लगाएं. साथ ही पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. आप हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.