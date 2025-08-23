विज्ञापन

केले के छिलके में मिलाकर लगा लीं ये 2 चीजें तो टैनिंग हो जाएगी दूर, एक्सपर्ट ने कहा चेहरे पर आ जाएगा ग्लो

Banana Peel Face Pack: केले के छिलकों को स्किन केयर में एक नहीं बल्कि कई तरीकों से शामिल किया जा सकता है. ऐसे में यहां जानिए स्किन पर यह छिलका किस-किस तरह से फायदे दिखाता है.

Banana Peel Face Mask: चेहरे को निखार देता है केले के छिलके का फेस पैक.

Glowing Skin: केले खाने पर सेहत दुरुस्त रहती है लेकिन कूड़ा समझकर फेंक दिए जाने वाले केले के छिलके भी कुछ कम फायदेमंद नहीं होते हैं. केले के छिलकों में एंटी-ऑक्सीडेट्स की भरपूर मात्रा होती है. इन छिलकों को सही तरह से चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे की अच्छी क्लेंजिंग हो जाती है, स्किन पर जमी डेड स्किन सेल्स हटकर निकलती हैं, स्किन को हाइड्रेशन मिलता है, सनबर्न की दिक्कत दूर होती है और टैनिंग (Tanning) कम होकर चेहरे पर ग्लो दिखने लगता है सो अलग. ऐसे में यहां जानिए चेहरे पर केले के छिलकों (Banana Peels) का फेस पैक बनाकर किस तरह लगाया जा सकता है. नैचुरोपैथ मनोज दास ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है और फेस पैक बनाने का तरीका बताया है.

ग्लोइंग स्किन के लिए केले के छिलकों का फेस पैक

इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले एक केले का पूरा छिलका लेकर उसे बारीक काट लें और पीसकर पेस्ट बना लें. अब इस छिलके में आधा चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच चीनी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इस फेस पैक को चेहरे पर आधा घंटा लगाकर रखने के बाद धोकर हटाया जा सकता है. नियमित तौर पर इस फेस को लगाने पर इसके फायदे नजर आते हैं.

चावल के अंदर स्टार्च होता है जो स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग गुण देता है, चीनी के अंदर ग्लाइकॉलिक एसिड होता है और केले के अंदर ढेर सारा पौटेशियम होता है. अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, झाइयां हैं, टैनिंग हो गई है और निखार कहीं खोया-खोया नजर आता है तो इस फेस पैक (Face Pack) से आपकी स्किन की काया पलट सकती है.

इस तरह भी लगा सकते हैं केले का छिलका
  • केले के छिलके के पिछले हिस्से को चेहरे पर जस का तस भी मला जा सकता है. इस छिलके को चेहरे पर मला जाए तो डेड स्किन सेल्स तो हटती ही हैं, साथ ही चेहरे पर चमक और निखार नजर आता है.
  • केले के छिलकों को बारीक काटकर इसमें शहद मिलाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है. इस फेस पैक से स्किन मुलायम हो जाती है और चेहरे पर ताजगी नजर आती है.
  • केले के छिलके को पीसकर इसमें दही मिलाएं और अच्छे से मिक्स करके फेस पैक बना लें. इस फेस पैक को चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें.

