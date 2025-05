डॉक्टर ने बताया 14 दिनों तक चेहरे पर लगा लें ये तेल, जवां दिखने लगेंगे आप, फुल स्पीड से बढ़ेगा कोलेजन

Which oil is best for face anti-aging: यंग और खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है. इसके लिए लोग खूब जतन करते हैं. खासकर महिलाएं चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हर हफ्ते पार्लर जाकर महंगे-महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती हैं. हालांकि, आप चाहें तो कुछ नेचुरल तरीके अपनाकर भी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं, साथ ही चेहरे पर नजर आने वाले एजिंग के लक्षणों को कम कर सकते हैं. यहां हम आपको एंटी-एजिंग का एक ऐसा ही तरीका बता रहे हैं.

क्या है ये खास तरीका?

इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉ. एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, अगर आप नेचुरल तरीके से एंटी-एजिंग इफेक्ट चाहते हैं तो इसके लिए चेहरे पर कैस्टर ऑयल (Castor Oil) लगा सकते हैं. कैस्टर ऑयल को अरंडी का तेल कहा जाता है.

डॉ. बर्ग के मुताबिक, कैस्टर ऑयल को आंखों के आसपास लगाने से त्वचा को हाइड्रेशन मिलता है और इससे डार्क सर्कल्स (Dark Circles) कम हो सकते हैं.

इस तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया का सफाया कर स्किन पर एक्ने और पिंपल की परेशानी को ठीक करने में मदद करते हैं.

कैस्टर ऑयल में रेटिनोइक एसिड होता है, जो कोलेजन और इलास्टिन बढ़ाता है. इससे त्वचा टाइट और जवान दिखती है.

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण यह स्किन को ठंडक और राहत देता है.

इन सब से अलग कैस्टर ऑयल त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और नेचुरली ग्लोइंग दिखती है.

डॉ. बर्ग रात को सोने से पहले थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेकर इसे साफ चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करने की सलाह देते हैं. ऑयल को रातभर लगा रहने दें और सुबह धो लें. हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें. कुछ लोगों को यह भारी या चिपचिपा लग सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.