क्या गाय या भैंस के दूध से बेहतर है कॉकरोच मिल्क ? रिसर्च में मिल रहे चौंकाने वाले नतीजे

Cockroach Milk : अब तक आपने गाय, भैंस या बकरी के दूध के फायदे जरूर सुने होंगे, लेकिन इन दिनों एक ऐसा दूध चर्चा में है. जिसका नाम सुनते ही लोग चौंक जाते हैं कॉकरोच का दूध (Cockroach Milk Nutrition). सुनने में अजीब लगने वाली ये बात पूरी तरह वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है. वैज्ञानिकों का दावा है कि एक खास प्रजाति के कॉकरोच (Cockroach Milk Is Good For Health) से निकलने वाला दूध न्यूट्रिशन के मामले में पारंपरिक दूध से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है. हालांकि, ये दूध आम लोगों की डाइट का हिस्सा बनेगा या नहीं, इस पर अभी सवाल बने हुए हैं.

कॉकरोच का दूध क्या होता है? (What Is Cockroach Milk)



कॉकरोच की एक खास प्रजाति Diploptera punctata अपने बच्चों को जन्म देती है और उन्हें पोषण देने के लिए दूध जैसा पदार्थ बनाती है. ये दूध लिक्विड नहीं होता, बल्कि प्रोटीन से भरपूर क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है. वैज्ञानिकों ने इसे ही ‘कॉकरोच मिल्क' का नाम दिया है.



क्यों कहा जा रहा है इसे सुपरफूड? (Why Is It Called a Superfood)



वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक इस कॉकरोच के दूध में लगभग 45% प्रोटीन, हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा-3 और ओमेगा-9 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स और सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं. इसी वजह से इसे ‘कंप्लीट प्रोटीन' माना जा रहा है. जो आमतौर पर बहुत कम फूड्स में मिलता है.



गाय और भैंस के दूध से कितना अलग? (How Is It Different From Cow and Buffalo Milk)



लैब स्टडीज के अनुसार कॉकरोच का दूध गाय, भैंस और यहां तक कि इंसानी दूध से भी करीब तीन गुना ज्यादा कैलोरी डेंस है. 100 ग्राम कॉकरोच मिल्क में लगभग 232 कैलोरी हो सकती हैं. जो शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देने में मददगार मानी जाती हैं.



लैक्टोज इनटॉलरेंस वालों के लिए विकल्प? (Option for Lactose Intolerant People)



कॉकरोच मिल्क डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसमें लैक्टोज नहीं होता. इस लिहाज से ये लैक्टोज इनटॉलरेंस वालों के लिए एक संभावित ऑप्शन हो सकता है.





फिर लोग इसे क्यों नहीं पीते? (Why Don't People Consume It)



इसका प्रोडक्शन बेहद मुश्किल है. थोड़ी मात्रा में दूध निकालने के लिए हजारों कॉकरोच मारने पड़ते हैं. साथ ही अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है. स्वाद और ज्यादा कैलोरी भी एक बड़ी चिंता है.





क्या भविष्य में मिलेगा कॉकरोच मिल्क? (Will Cockroach Milk Be Available in Future)



वैज्ञानिक अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लैब में इसके प्रोटीन बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि बिना कीड़ों को नुकसान पहुंचाए इसके न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया जा सके.