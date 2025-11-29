Nighttime Shower Benefits: रात में नहाना क्यों जरूरी, अमेरिकी डॉक्टर ने बताया रात में नहाने से क्या होता है? नींद की क्वालिटी होगी अच्छी

Nighttime Shower Benefits: गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग रात में भी नहाते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता. रात में नहाने की आदत को बदलने से आपकी हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. रात में नहाना बंद करने से शरीर के साथ-साथ सेहत को भी प्रभावित करती. माउंट सिनाई के इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन से प्रशिक्षित, बोर्ड-सर्टिफाइड इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और एलर्जी विशेषज्ञ, डॉ. तानिया इलियट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि रात में नहाना क्यों जरूरी है. रात में नहीं नहाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है.

रात में नहाने के फायदे

डॉ. तानिया इलियट के मुताबिक, रात में नहाने से आपके शरीर से दिनभर के एलर्जी, वायरस और बैक्टीरिया निकल जाते हैं. अगर आप रात में नहाते नहीं हैं, तो आप इन सभी को अपने बिस्तर में ले जाते हैं और पूरी रात उन पर सोते हैं, जिससे एलर्जी के लक्षण और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

डॉ. तानिया इलियट के अनुसार, होटल के तकिये पर कभी नहीं सोना चाहिए. होटल में ठहरना भले ही आलीशान लगता हो, लेकिन होटल के तकियों पर नहीं सोना चाहिए. डॉक्टर ने कहा, "वे आमतौर पर कमर्शियल-ग्रेड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं." होटल के तकियों पर सोने की बजाए आप अपना खुद का तकिया-कवर पैक करें, कवर रेशम का होना चाहिए, क्योंकि इससे झुर्रियां कम हो सकती हैं.

डॉ. तानिया इलियट ने आगे बताया कि मेलाटोनिन का सेवन करने से आपको नींद आ सकती है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स के लंबे समय तक इस्तेमाल से हार्ट फेलियर खतरा बढ़ जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.