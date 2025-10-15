सुबह खाली पेट भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें! पेट की समस्याएं पूरे दिन भर कर देंगी परेशान

Morning Health Tips: हर कोई चाहता है कि उसकी दिन की शुरुआत अच्छी हो. ऐसे में कई लोग सुबह उठकर कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जिसका गलत असर उनके पेट पर पड़ता है. इससे सुबह तो खराब होती ही है लेकिन पूरा दिन भी अच्छा नहीं बीतता. खाली पेट कुछ चीजों का सेवन करने से एसिडिटी, गैस, पेट दर्द, अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप पूरे दिन परेशान रह सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन सुबह-सुबह भूलकर भी नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं.

खट्टे फेल

संतरा, नींबू, कीवी और मौसंबी जैसे खट्टे फल सुबह खाने से बचना चाहिए. इन फलों में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है. इनका सुबह-सुबह सेवन करने से एसिड बर्न और कब्ज जैसी पेट की समस्या झेलनी पड़ सकती है.

कई लोगों को सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीना बेहद पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदत काफी खराब साबित हो सकती है. दरअसल, इन ड्रिन्क्स में कैफीन होता है जिससे गैस और डिहाईड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है.

सुबह-सुबह उठकर आपको तला हुआ या फिर ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए. सुबह-सुबह पाचन तंत्र पूरी एक्टिव नहीं रहता है जिससे इस तरह का खाने को पचाना काफी मुश्किल हो जाता है. इस खाने के सेवन से गैस, एसिडिटी आपको पूरे दिन परेशान कर सकती है.

सुबह उठकर ठंडे पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए. इससे डायजेशन काफी स्लो हो सकता है और खाना पच नहीं सकता. ऐसे में सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीना लाभदायक साबित हो सकता है.

खाली पेट ज्यादा शुगर वाली चीजें जैसे पेस्ट्री, चॉकलेट, मिठाई खाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इन चीजों के सेवन से शरीर का शुगर लेवल काफी तेज बढ़ सकता है. इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से खाली पेट शुगर का सेवन करते हैं तो टाइप-2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.